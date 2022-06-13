Жара вернется очень быстро: синоптики назвали дату нового повышения температуры

Прогноз погоды в Украине на 10 дней

По данным портала Sinoptik, на востоке страны в понедельник ожидается дождь, а потом будет сухо до 17 июня. Потом пройдет гроза. До 19 июня ожидается комфортная погода, от +24 до +27 градусов днем. А жара вернется со следующего понедельника, 20 июня - синоптики снова обещают до +29 +31 градуса.

В южной части гроза возможна 14 июня, все остальные дни будут солнечные и сухие. Температура с 15 июня снизится до +26 градусов в дневное время. Но уже с 18 июня снова вернется жара, ожидается до +30 +32 градусов.

Жители северных областей почувствуют прохладу уже со вторника - синоптики обещают сильные дожди и снижение температуры воздуха до +22 +24 градусов. Еще один дождь пройдет 18 июня, а потом температура снова резко пойдет вверх, ожидается до +34 градусов 20 июня.

На западе будет прохладнее, чем в других регионах страны. Во вторник ожидается сильный дождь и снижение температуры до +19 градусов днем и до +11 +13 градусов ночью. Еще один дождь пройдет 17 июня.

В ближайшую неделю ожидается от +19 до +23 градусов. Жара вернется после 19 июня, ожидается до +31 градуса.

Погода в Киеве

С понедельника в столице будет тепло и сухо, осадки не прогнозируются. Температура упадет до +22 +25 градусов. Но уже с 19 июня она снова начнет повышаться и синоптики прогнозируют до +32 +35 градусов.

А какая погода будет 13 июня

По данным Украинского гидрометцентра, в понедельник возможны грозы: на Волыни, во Львове, в Херсоне и в большинстве областей на юго-востоке и востоке страны. В остальных регионах будет сухо и солнечно.

Ночная температура воздуха составит от +14 до +18 градусов, днем в большинстве областей прогреется до +27 +29 градусов. До +30 +32 градусов прогреется в южной части и на востоке страны.

В Киеве 13 июня ожидается солнечная и ясная погода, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в столице от +17 до +19 градусов, днем прогреется до +28 +30 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 13 июня