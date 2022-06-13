Жара вернется очень быстро: синоптики назвали дату нового повышения температуры

Погода в Украине в ближайшую неделю порадует жителей большинства областей комфортной теплой погодой. Возможны небольшие кратковременные дожди и грозы, но в целом погода будет сухая. А потом снова вернется сильная жара.
Какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю и когда градусы снова поползут вверх - читайте в материале ниже.
По данным портала Sinoptik, на востоке страны в понедельник ожидается дождь, а потом будет сухо до 17 июня. Потом пройдет гроза. До 19 июня ожидается комфортная погода, от +24 до +27 градусов днем. А жара вернется со следующего понедельника, 20 июня - синоптики снова обещают до +29 +31 градуса.
В ближайшую неделю ожидается от +19 до +23 градусов. Жара вернется после 19 июня, ожидается до +31 градуса.
С понедельника в столице будет тепло и сухо, осадки не прогнозируются. Температура упадет до +22 +25 градусов. Но уже с 19 июня она снова начнет повышаться и синоптики прогнозируют до +32 +35 градусов.
По данным Украинского гидрометцентра, в понедельник возможны грозы: на Волыни, во Львове, в Херсоне и в большинстве областей на юго-востоке и востоке страны. В остальных регионах будет сухо и солнечно.
Ночная температура воздуха составит от +14 до +18 градусов, днем в большинстве областей прогреется до +27 +29 градусов. До +30 +32 градусов прогреется в южной части и на востоке страны.
В Киеве 13 июня ожидается солнечная и ясная погода, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в столице от +17 до +19 градусов, днем прогреется до +28 +30 градусов.
Карта погоды в Украине на понедельник, 13 июня
Кстати, ранее мы предупреждали о том, что в Украину идет небольшое похолодание.
А также мы рассказывали о том, какую погоду синоптики прогнозируют до конца июня.