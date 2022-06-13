Спека повернеться дуже швидко: синоптики назвали дату нового підвищення температури

Прогноз погоди в Україні на 10 днів

За даними порталу Sinoptik, на сході країни в понеділок очікується дощ, а потім буде сухо до 17 червня. Потім пройде гроза. До 19 червня очікується комфортна погода, від +24 до +27 градусів вдень. А спека повернеться з наступного понеділка, 20 червня - синоптики знову обіцяють до +29 +31 градуса.

У південній частині гроза можлива 14 червня, всі інші дні будуть сонячні та сухі. Температура з 15 червня знизиться до +26 градусів у денний час. Але вже з 18 червня знову повернеться спека, очікується до +30 +32 градусів.

Жителі північних областей відчують прохолоду вже з вівторка-синоптики обіцяють сильні дощі та зниження температури повітря до +22 +24 градусів. Ще один дощ пройде 18 червня, а потім температура знову різко піде вгору, очікується до +34 градусів 20 червня.

На заході буде прохолодніше, ніж в інших регіонах країни. У вівторок очікується сильний дощ і зниження температури до +19 градусів вдень і до +11 +13 градусів вночі. Ще один дощ пройде 17 червня.

У найближчий тиждень очікується від + 19 до + 23 градусів. Спека повернеться після 19 червня, очікується до +31 градуса.

Погода в Києві

З понеділка в столиці буде тепло і сухо, опади не прогнозуються. Температура впаде до + 22 + 25 градусів. Але вже з 19 червня вона знову почне підвищуватися і синоптики прогнозують до +32 +35 градусів.

А яка погода буде 13 червня

За даними Українського гідрометцентру, у понеділок можливі грози: на Волині, у Львові, у Херсоні та в більшості областей на південному сході та сході країни. В інших регіонах буде сухо і сонячно.

Нічна температура повітря становитиме від + 14 до +18 градусів, вдень у більшості областей прогріється до +27 +29 градусів. До +30 +32 градусів прогріється в південній частині та на сході країни.

У Києві 13 червня очікується сонячна і ясна погода, можливе невелике посилення вітру. Вночі в столиці від +17 до +19 градусів, вдень прогріється до +28 +30 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 13 червня