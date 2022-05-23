Лето в Украине будет "бешеным". Нам прогнозируют торнадо, засуху и температурные рекорды

От чего будет зависеть погода летом

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

"Сейчас мы все можем видеть шквальные ветры, в частности, в Киеве, и скачки температуры вниз-вверх. Изменения климата сегодняшнего времени - это постоянная непредсказуемость и резкие температурные колебания и к тому же различные стихийные явления, как вот торнадо", - сказал Красавцев.

Смерчи, к слову, уже "стали визитной карточкой не только южных, но и центральных областей Украины".

Эксперт добавил, что эти явления будут становиться все отчетливее в течение следующих лет.

Однако из-за военных действий в атмосферу выбрасывается огромное количество углерода, который ускоряет необратимые климатические процессы.

Еще один важный фактор - это нехватка дождей и как следствие - засуха.

Богдан добавляет, что из года в год Украина сталкивается с этой проблемой и этот кризис усугубляется и во всем мире.

Прогноз по месяцам

По словам эксперта, июнь будет, скорее всего, относительно теплый, без сверхвысоких температур.

Однако дни с середины июля по август будут самыми жаркими.

"Очевидно температура будет бить новые максимальные рекорды. Вместе с тем, я думаю, что сильные ветры никуда не денутся, а их интенсивность будет только нарастать, к чему мы все привыкнем", - добавил эксперт.