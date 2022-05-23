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Літо в Україні буде "скаженим". Нам прогнозують торнадо і засуху, а температура битиме рекорди

Експерт дав прогноз погоди на літо 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні літо 2022 буде з такими ж погодними перепадами, як і нинішня зима. Очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Про це у коментарі Styler розповів керівник "Екологічної нації" Богдан Красавцев.

Від чого залежатиме погода влітку

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним із яких є стан клімату.

"Зараз ми всі можемо бачити шквальні вітри, зокрема, у Києві, та стрибки температури вниз-угору. Зміни клімату сьогоднішнього часу - це постійна непередбачуваність та різкі температурні коливання і до того ж різні стихійні явища, як-от торнадо", - сказав Красавцев.

Смерчі, до слова, вже "стали візитівкою не тільки південних, а й центральних областей України".

Експерт додав, що ці явища ставатимуть дедалі виразнішими впродовж наступних років.

Однак через воєнні дії в атмосферу викидається величезна кількість вуглецю, який прискорює незворотні кліматичні процеси.

Ще один важливий фактор - це брак дощів і як наслідок - засуха.

Богдан додає, що із року в рік Україна стикається з цією проблемою і ця криза посилюється й у всьому світі.

Прогноз по місяцях

За словами експерта, червень буде, скоріш за все, відносно теплий, без надвисоких температур.

Але дні з середини липня по серпень будуть найспекотнішими.

"Вочевидь температура битиме нові максимальні рекорди. Разом із тим, я думаю, що сильні вітри нікуди не дінуться, а їхня інтенсивність буде тільки наростати, до чого ми всі звикнемо", - додав експерт.

Раніше про те, яка буде погода в Україні влітку, розповів відомий народний синоптик.

Також ми писали, які саме погода влітку принесе сюрпризи для українців.

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