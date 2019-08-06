Жара и грозовые дожди: в каких областях ожидается непогода

Погода в Украине в среду, 7 августа принесет повышение температуры до отметок жаре в большинстве областей. В некоторых регионах ожидаются коортокочасні дожди с грозами. Об этом сообщила Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Так, свежайшим воздуха в среду буду в восточных областях - от +24 до +26 градусов. А на остальной территории будет почти жарко - от +25 до +30 по Цельсию.

На Западе и Севере местами возможны кратковременные дожди и грозы. На остальной территории завтра сухо и солнечно.

Ветер будет довольно умеренным, разве что в западных областях возможно усиление порывов.

Погода в Украине 7 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киев в среду, 7 августа, вернется настоящее лето. В течение дня ожидается от +26 до +28 тепла. Также синоптик советует прихватить из дома зонтики, ведь в столице возможны дождь и гроза.

В четверг, 8 августа, жара усилится еще больше. Однако в западных областях температура наоборот снизится.





Погода в Украине 7 августа (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды произошел прорыв дамбы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате происшествия сошел огромный селевой поток, который убил местного жителя.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.