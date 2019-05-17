Жара, град и шквальный ветер: украинцев удивили прогнозом на выходные

На выходных погода будет "капризная"
Погода в Украине на выходных, 18 и 19 мая, будет дождливая и жаркая. В некоторых регионах пройдут грозы с градом, а местами столбики термометров поднимутся до "июльских" показателей. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
Жителей западных регионов, а также Винницкой и частично Одесской областей ожидают дожди и грозы, есть высокая вероятность града.
Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра.
Иллюстративное фото: pixabay.com
Температура воздуха в субботу и воскресенье составит от +20 до +25 градусов.
В северных и восточных областях, в большинстве южной части и в Центре "будет какой-то июль, а не май", отметила Диденко.
Украинцев в этих регионах ожидает солнечная и жаркая погода без осадков. Термометры покажут в среднем +25... +30 градусов. При этом в восточных и южных областях иногда воздух прогреется до +32 градусов.
В Киеве 18 и 19 мая прогнозируется сухая погода, будет солнечно. Столбики термометров жителям столицы покажут около +23... +26 градусов.
Иллюстративное фото: УНИАН
Диденко добавила, что температура воды в Днепре в настоящее время +16... +17 градусов.
"Еще раз напоминаю о особую осторожность при грозе!" - добавила синоптик.
Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)
Как сообщалось, 16 мая погода принесла немало неприятных сюрпризов жителям разных областей. Так, в Житомирской области разгулялась стихия, в сети показали крупный град и торнадо.
Также ранее мы писали о том, что по Украине в конце апреля пронеслись жуткие смерчи.
Напомним, что синоптики дали неутешительный прогноз на неделю.