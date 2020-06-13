Жара в городе: что есть и пить, чтобы оставаться здоровыми и чувствовать себя хорошо

На Украину после затяжных дождей и относительно прохладной весны обрушилось жаркое лето. Температура воздуха в некоторых регионах превышает +33 +35 градусов. Медики рассказали, что лучше всего пить и есть во время сильной жары, чтобы оставаться в тонусе.

Режим питания и калорийность

Во время жары стоит перенести приемы пищи на более прохладное время. Завтракать лучше всего рано утром, в 7-8 часов, а обедать в 11:30 -12:00. А вот ужинать диетологи рекомендуют после 18:00, а после 21:00 можно сделать еще один легкий перекус. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Завтрак должен быть самым сытным и калорийным, обед и ужин – по 25% от суточной нормы, а 15% - на вечерний перекус.

Напитки во время жары

Как показывает опыт жителей стран Востока, жажду в жару хорошо утоляют горячие черные и зеленые чаи. Пот, который появляется после нескольких чашек такого напитка, начинает активно испаряться и человек почувствует прохладу.

Если горячи чаи пить не получается, то жажду можно утолить травяными настоями, минеральной водой без газа, айраном, несладкими компотами или напитками с шиповником.

Какие продукты стоит включить в рацион

В жару идет особенно сильная нагрузка на сердце и сосуды и поэтому медики рекомендуют для их поддержки употреблять продукты с высоким содержанием калия. Это картошка, в том числе и молодая картошка с зеленью. Также будут полезны бананы, кунжут, брокколи и шпинат, так как в них кроме калия еще содержится много магния и кальция.

Мясо в жару стоит заменить кисломолочными продуктами, так как при употреблении мясных продуктов в организме на 40% повышается обмен веществ. Зимой этот процесс помогает согреться, а в жару вызывает слабость и ненужную потерю калорий. Вместо мяса специалисты рекомендуют употреблять яйца и кисломолочные продукты, так как там достаточно полезных аминокислот, фтора, кальция и калия.

На завтрак также хорошо будет съесть кашу из круп, так как это высокоэнергетические продукты, в которых содержатся медленные углеводы.

Ограничения в жару

Не стоит в жару налегать на мороженое и холодную воду. Сахар и добавки в мороженом увеличат вязкость крови, а также вызовут еще большую жажду. Холодная вода охлаждает трахею и при этом понижает иммунитет человека, что может привести к заболеваниям горла и простудам.

Все продукты, которые содержат большое количество йода, а также пищевые стимуляторы, в жару употреблять не стоит. Морская капуста и йодированная соль провоцируют замедление процесса расщепления еды, а это дает ощущение тяжести в желудке.

Биологические добавки могут повышать температуру тела. Это касается, в том числе и кофе. Во время жары этот напиток не добавит бодрости, а наоборот, заберет драгоценные силы и даст нагрузку на сердце.

Как пить много воды и избежать отеков

Жажду во время жары терпеть не нужно и ограничивать себя в употреблении воды опасно для здоровья. Суточная норма употребления воды – 30 мл на 1 кг массы тела. Все газированные напитки и соки в жару под запретом, так как они усиливают жажду и перегружают работу организма.

В обычную воду можно добавить немного лимона или лимонного сока. Если потоотделение очень сильное, то в воду можно добавить немного обычной кухонной соли.

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