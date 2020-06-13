Спека в місті: що їсти і пити, щоб залишатися здоровими і відчувати себе добре

На Україну після затяжних дощів і прохолодної весни обрушилося спекотне літо. Температура повітря в деяких регіонах перевищує +33 +35 градусів. Медики розповіли, що найкраще пити і їсти під час сильної спеки, щоб залишатися в тонусі.

Режим харчування і калорійність

Під час спеки варто перенести приймання їжі на більш прохолодний час. Снідати краще рано вранці, в 7-8 годин, а обідати о 11:30 -12:00. А ось вечеряти дієтологи рекомендують після 18:00, а після 21:00 можна зробити ще один легкий перекус. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Сніданок повинен бути самим ситним і калорійним, обід і вечеря – по 25% від добової норми, а 15% - на вечірній перекус.

Напої під час спеки

Як показує досвід жителів країн Сходу, спрагу в спеку добре втамовують гарячі чорні та зелені чаї. Піт, який з'являється після декількох чашок такого напою, починає активно випаровуватися і людина відчує прохолоду.

Якщо гарячі чаї пити не виходить, то втамувати спрагу можна трав'яними настоями, мінеральною водою без газу, айраном, несолодкими компотами або напоями з шипшиною.

Які продукти варто включити в раціон

У спеку йде особливо сильне навантаження на серце і судини й тому медики рекомендують для їх підтримки вживати продукти з високим вмістом калію. Це картопля, в тому числі й молода картопля з зеленню. Також будуть корисні банани, кунжут, броколі та шпинат, оскільки в них крім калію ще міститься багато магнію і кальцію.

М'ясо в спеку варто замінити кисломолочними продуктами, бо при вживанні м'ясних продуктів в організмі на 40% підвищується обмін речовин. Взимку цей процес допомагає зігрітися, а в спеку викликає слабкість і непотрібну втрату калорій. Замість м'яса фахівці рекомендують вживати яйця і кисломолочні продукти, тому, що там досить корисних амінокислот, фтору, кальцію і калію.

На сніданок також добре буде з'їсти кашу з круп, оскільки це високоенергетичні продукти, в яких містяться повільні вуглеводи.

Обмеження в спеку

Не варто в спеку налягати на морозиво і холодну воду. Цукор і добавки в морозиві збільшать в'язкість крові, а також викличуть ще більшу спрагу. Холодна вода охолоджує трахею і при цьому знижує імунітет людини, що може призвести до захворювань горла і простуд.

Всі продукти, які містять велику кількість йоду, а також харчові стимулятори, у спеку вживати не варто. Морська капуста і йодована сіль провокують уповільнення процесу розщеплення їжі, а це дає відчуття тяжкості в шлунку.

Біологічні добавки можуть підвищувати температуру тіла. Це стосується, в тому числі й кави. Під час спеки цей напій не додасть бадьорості, а навпаки, забере дорогоцінні сили та дасть навантаження на серце.

Як пити багато води та уникнути набряків

Спрагу під час спеки терпіти не потрібно й обмежувати себе у вживанні води небезпечно для здоров'я. Добова норма вживання води – 30 мл на 1 кг маси тіла. Всі газовані напої та соки в спеку під забороною, бо вони посилюють спрагу і перевантажують роботу організму.

У звичайну воду можна додати трохи лимона або лимонного соку. Якщо потовиділення дуже сильне, то у воду можна додати трохи звичайної кухонної солі.

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