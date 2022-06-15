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Жара уже близко. Как подготовить кондиционер к началу сезона

Как почистить кондиционер перед сезоном (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Кондиционер просто незаменим в период летней жары, которая уже наступила в Украине.

Чистить устройство перед началом летнего сезона необходимо для того, чтобы оно могло бесперебойно функционировать и не сломалось в самый неподходящий момент.

Но многих ожидает разочарование – после зимнего перерыва аппарат начинает работать с перебоями. В материале Styler читайте, как подготовить кондиционер перед работой в зной.

Кондиционер нужно обслуживать

Многие владельцы кондиционеров напрочь забывают о необходимости их периодического обслуживания. Пренебрежение этой процедурой может привести к тому, что вы проведете несколько дней в жаркой квартире, если вовремя не найдете мастера, который решит проблему.

На фильтрах и дренажных трубках образуется и быстро развивается плесневый грибок, и после включения кондиционера чувствуется неприятный затхлый запах.

Если не почистить фильтры и проверку систем, пыль, скопившаяся внутри прибора за зиму, будет поступать в квартиру.

Загрязненность теплообменника и вовремя не обнаруженная утечка хладагента нередко приводят к перегреву и выходу из строя мотор-компрессора, замена которого обойдется в круглую сумму. Если прибор служит вам несколько лет, ему может потребоваться дозаправка фреоном.

Подготовка кондиционера к лету

Проведите полную чистку внутреннего и наружного блоков.

Проверьте работу кондиционера на всех режимах.

Запустите кондиционер на несколько часов и выключите. Внимательно осмотрите блоки на наличие подтекания, нехарактерные звуки и запахи. Если вы увидели неполадки - вызывайте специалиста.

Кондиционер подключили, а теперь необходимо убедиться в том, что лопасти внешнего вентилятора вращаются. Если заметить эту поломку вовремя, то это сбережет ваш кошелек от дорогостоящего ремонта в будущем.

Если кондиционер работает исправно, нужно вернуться в комнату и проверить, действительно ли воздух, выходящий из вентиляционной решетки, холодный.

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