Спека вже близько. Як підготувати кондиціонер до початку сезону

Кондиціонер потрібно обслуговувати

Багато власників кондиціонерів геть забувають про необхідність їх періодичного обслуговування. Нехтування цією процедурою може привести до того, що ви проведете кілька днів в жаркій квартирі, якщо вчасно не знайдете майстра, який вирішить проблему.

На фільтрах і дренажних трубках утворюється і швидко розвивається пліснявий грибок, і після включення кондиціонера відчувається неприємний затхлий запах.

Якщо не почистити фільтри й перевірку систем, пил, що скупчився всередині приладу за зиму, буде надходити в квартиру.

Забрудненість теплообмінника і вчасно не виявлена витік холодоагенту нерідко призводять до перегріву і виходу з ладу мотор-компресора, заміна якого обійдеться в круглу суму. Якщо прилад служить вам кілька років, йому може знадобитися дозаправка фреоном.

Підготовка кондиціонера до літа

Проведіть повну чистку внутрішнього і зовнішнього блоків.

Перевірте роботу кондиціонера на всіх режимах.

Запустіть кондиціонер на кілька годин і вимкніть. Уважно огляньте блоки на наявність підтікання, нехарактерні звуки і запахи. Якщо ви побачили неполадки - викликайте фахівця.

Кондиціонер підключили, а тепер необхідно переконатися в тому, що лопасті зовнішнього вентилятора обертаються. Якщо помітити цю поломку вчасно, то це збереже Ваш гаманець від дорогого ремонту в майбутньому.

Якщо кондиціонер працює справно, потрібно повернутися в кімнату і перевірити, чи дійсно повітря, що виходить з вентиляційної решітки, холодний.