Ошибки при пользовании "стиралкой", которые делают почти все
Стиральная машинка не терпит небрежного обращения. Ремонт стоит дорого, а ручная стирка - такое себе удовольствие. Поэтому крайне важно правильно эксплуатировать эту "помощницу", чтобы она могла долго и верно вам служить.
Как нельзя пользоваться "стиралкой" - читайте ниже в нашем материале.
Дверца машинки
После стирки не следует забывать на некоторое время оставлять открытой дверцу машинки.
В противном случае, со временем на резинке-уплотнителе может появиться плесень.
Не все можно стирать с кондиционером
Стирка с кондиционером придает вещам мягкость и аромат. Но все подряд прополаскивать с использованием средства не стоит.
К примеру, кондиционер нельзя добавлять при стирке вещей, что плохо впитывают влагу. Иначе они будут впитывать влагу еще хуже, и появится запах затхлости.
Вес вещей
Всегда следите за весом вещей, которые стираете. Если постоянно перегружать машинку, она быстро выйдет из строя. К тому же вещи могут не отстираться, как следует.
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