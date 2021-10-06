Жан Беленюк продает золотую медаль Олимпиады, чтобы помочь детям

Спортсмен написал, что хочет сделать доброе дело. Золотая медаль - это честь и гордость Украины. Он также поблагодарил свою команду и Бога за то, что ему удалось привезти "золото".

"Я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю, провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям! Что скажете по этому поводу? Поддержите мое решение?" - обратился спортсмен к своим подписчикам в Instagram.

Жан Беленюк (фото: instagram.com/zhanbeleniuk)

Стоит отметить, что многие предложили Жану оставить медаль себе, а для благотворительности создать специальный фонд.

"Эта награда ни для кого не будет иметь такую ценность, как для тебя самого. Она может стать стимулом и мотивацией для твоих детей и тебя самого. Поэтому может сначала фонд или специальные программы для помощи детям? Или развития спорта? А медаль пусть еще побудет у владельца", - написала известная ведущая Оксана Лобода.

"Лучше просто сделать фонд и собрать деньги. А это твоя кровь и пот за долгие годы", - отметил подписчик Беленюка.

"Возможно лучше провести какую-то фан встречу с вами, с платным входом, с возможностью получить автограф, сфотографироваться, подержать медаль. Вырученные средства отдать детям! Думаю, эта медаль нечто большее чем просто деньги", - добавил другой пользователь.