Жан Беленюк стал жертвой расистов в центре Киева: "это нормально в европейском государстве?"

Жан Беленюк стал жертвой нападок со стороны расистов в самом центре Киева. Неизвестные молодые люди 13 августа кричали в адрес Олимпийского чемпиона оскорбительные вещи, требуя от него, чтобы Жан "валил в Африку".

Об этом инциденте спортсмен сразу же написал на своей странице в Facebook .

Детали инцидента

В конце дня в пятницу неизвестные молодые люди, подойдя к спортсмену в центре Киева на Печерске, пытались спровоцировать конфликт.

По словам Жана, они выкрикивали оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

"Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но..." - написал Беленюк.

Также золотой медалист Олимпиады 2020 в Токио задал в посте несколько риторических вопросов...

"Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать оскорбительные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!" - написал Беленюк.

Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)

Реакция сети на инцидент

Украинцы в большинстве своем поддерживают Жана. Людям невдомек, "почему в нашей существуют идиоты"...