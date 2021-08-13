Жан Беленюк стал жертвой расистов в центре Киева: "это нормально в европейском государстве?"
Жан Беленюк стал жертвой нападок со стороны расистов в самом центре Киева. Неизвестные молодые люди 13 августа кричали в адрес Олимпийского чемпиона оскорбительные вещи, требуя от него, чтобы Жан "валил в Африку".
Об этом инциденте спортсмен сразу же написал на своей странице в Facebook.
Детали инцидента
В конце дня в пятницу неизвестные молодые люди, подойдя к спортсмену в центре Киева на Печерске, пытались спровоцировать конфликт.
По словам Жана, они выкрикивали оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".
"Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но..." - написал Беленюк.
Также золотой медалист Олимпиады 2020 в Токио задал в посте несколько риторических вопросов...
"Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать оскорбительные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!" - написал Беленюк.
Жан Беленюк (фото: facebook.com/zhanbeleniuk)
Реакция сети на инцидент
Украинцы в большинстве своем поддерживают Жана. Людям невдомек, "почему в нашей существуют идиоты"...
- Ви українець. Нажаль, покидьки є усюди... Повага до вас.
- Жан - ти великий українець!
- Звісно, ви українець! То якісь придурки були! Не звертайте на дебілів увагу
- Жан, оце і є мова ворожнечі... Дуже шкода, що вам із цим довелося сьогодні зіштовхнутися. Колір шкіри не має жодного значення, бо любов до країни і національність визначається зовсім іншим. Тримайтеся!
- Не переймайся. Хворі люди інколи зустрічаються в житті
- Ти справжній українець та порядна людина. За таку образу ці нелюди повинні бути покарані та вибачатися.
- Не звертай уваги на шакалів
- Ви українець. А ті агресивні тварюки, що до вас підвалили - ні.
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