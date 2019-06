Не жалуйтесь: Притула обратился к украинцам с важным заявлением

Сергей Притула сделал важное обращение к украинцам, в котором привел пример героя ООС. Известный украинский шоумен посоветовал не жаловаться на жизнь и события. Об этом он написал в своей недавней публикации в социальной сети Facebook.

"Когда-то на одном благотворительном мероприятии от Украинского Католического Университета владыка Борис Гудзяк имел речь. И в ней красной нитью повторял присутствующим один тезис "НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ"! Казалось бы, простые слова, но в них спрятан глубокий смысл. Ведь и действительно, мы очень часто гневим Бога своими нареканиями, когда нам кажется, что у нас дела совсем скверно", - начал Притула.

Украинский шоумен хотел обратить внимание, что всегда может быть ситуация хуже.

"Это Сергей Тулюпа. Учитель математики. Доброволец. Морпех. Попал под обстрел. Пока не ходит. Пока не видит. Пока еще имеет осколки. И он НЕ ЖАЛУЕТСЯ. Он приехал с собратьями на концерт и искренне смеялся. Мечтает как можно скорее восстановиться и вернуться в свою бригаду. Присмотритесь к этому мужчине и поймите, что ваши хлопоты, иногда, это просто временный дискомфорт, а не серьезная проблема. И не жалуйтесь, друзья! НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ" – пишет Притула.

Притула дал важный совет украинцам - Сергей Тулюпа (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Телеведущий также отчитался о тратах на армию.

"В мае месяце мы покупали колеса для Айдара, горючее для Ангелов Тайры, патроны для снайперов из Кременчуга и Краматорска, подсобили волонтерам, которые навещают наших пленных, добрали немного подсумок для бойцов 8 полка, обеспечили производство 3000 переходников на мины 82мм для стрельбы из РПГ и приобрели пару ПНБ для водителей 55 бригады. Всего в мае было потрачено 381 715 грн", - добавил ведущий.

Телеведущий добавил реквизиты для пожертвований:

ПриватБанк

Номер картки 5168 7420 6353 7207

Призначення платежу: поповнення картки 5168742063537207 (Притула Сергій Дмитрович).

№ рахунку 29244825509100

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Притула Сергій Дмитрович

ІПН 2975800618

USD

Beneficiary Prytula Serhiy

Account 5168742060489527

Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Intermediary Bank JP MORGAN CHASE BANK NEW YOURK, USA

SWIFT CODE: CHASUS33

Correspondent account 0011000080

EUR

Beneficiary Prytula Serhiy

Account 5168742060489444

Bank of beneficiary PRIVATBANK DNEPROPETROVSK,UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Intermediary Bank Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Correspondent account acc № 400 8867004 01

IBAN - ua703052990005168742060489444.

Напомним, что ранее Притула эмоционально обратился к украинцам.

До этого Притула жестко подшутил над участниками Евровидения.