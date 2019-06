Не нарікайте: Притула звернувся до українців з важливою заявою

Сергій Притула зробив важливе звернення до українців, в якому навів приклад героя ООС. Відомий український шоумен порадив не нарікати на життя і події. Про це він написав у своїй недавній публікації у соціальній мережі Facebook.

"Колись на одному благодійному заході від Українського Католицького Університету владика Борис Ґудзяк мав промову. І у ній червоною ниткою повторював присутнім одну тезу "НЕ НАРІКАЙТЕ"! Здавалося б, прості слова, але в них захований глибокий сенс. Бо й дійсно, ми дуже часто гнівимо Бога своїми наріканнями, коли нам здається, що у нас справи геть зовсім кепсько", - почав Притула.

Український шоумен хотів звернути увагу, що завжди може бути ситуація гірша.

"Це Сергій Тулюпа. Вчитель математики. Доброволець. Морпіх. Потрапив під обстріл. Поки не ходить. Поки не бачить. Поки ще має осколки. І він НЕ НАРІКАЄ. Він приїхав з побратимами на концерт і щиро сміявся. Мріє якомога швидше відновитися і повернутися у свою бригаду. Придивіться до цього чоловіка і зрозумійте, що ваші клопоти, іноді, це просто тимчасовий дискомфорт, а не серйозна проблема. І не нарікайте, друзі! НЕ НАРІКАЙТЕ" – пише Притула.

Притула дав важливий рада українцям - Сергій Тулюпа (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Телеведучий також відзвітував про витрати на армію.

"В травні місяці ми купували колеса для Айдара, пальне для Ангелів Тайри, патрони для снайперів з Кременчука і Краматорська, підсобили волонтерам, які відвідують наших полонених, добрали трохи підсумок для бійців полку 8, забезпечили виробництво 3000 перехідників на міни 82мм для стрільби з РПГ і придбали пару ПНБ для водіїв 55 бригади. Всього в травні було витрачено 381 715 грн", - додав ведучий.

Нагадаємо, що раніше Притула емоційно звернувся до українців.

До цього Притула жорстко пожартував над учасниками Євробачення.