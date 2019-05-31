Жалко выбрасывать было: детям выдали приз за олимпиаду с логотипом Евро-2012

Школьникам за олимпиаду по английскому подарили старую сувенирку
В Черкасской области детей наградили за олимпиаду сувенирами с логотипом Евро-2012. Об этом рассказала Елена Марченко в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.
Елена Марченко опубликовала в сообществе фотографию с сувенирной продукцией, на которой стоял логотип UEFA EURO 2012, а также изображены талисманы Евро-2012 Славек и Славко. Женщина поинтересовалась, не выдают ли такие призы в других городах Украины. Что это была за олимпиада - она не уточнила.
"Ребенку выдали призы за олимпиаду. Международную. А еще где-то по школам или по городам есть такое? Дополню: Олимпиада по английскому языку. Принимали участие также дети из Польши и Румынии. Это Черкасская область", - сказано в сообщении.
Скриншот поста (facebook.com/Батьки SOS)
Пользователи в комментариях возмутились такими призами для детей и предположили, что кто-то просто решил сэкономить и выдать детям старую сувенирную продукцию.
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