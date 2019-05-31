Шкода викидати було: дітям видали приз за олімпіаду з логотипом Євро-2012

В Черкаській області дітей нагородили за олімпіаду сувенірами з логотипом Євро-2012. Про це розповіла Олена Марченко в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Олена Марченко опублікувала в співтоваристві фотографію з сувенірною продукцією, на якій стояв логотип UEFA EURO 2012, а також зображені талісмани Євро-2012 Славек і Славко. Жінка поцікавилася, чи не видають такі призи в інших містах України. Що це була за олімпіада - вона не уточнила.

"Дитині видали призи за олімпіаду. Міжнародну. А ще десь по школам або по містах є таке? Доповню: Олімпіада з англійської мови. Брали участь також діти з Польщі та Румунії. Це Черкаська область", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/Батьки SOS)

Користувачі в коментарях обурилися такими призами для дітей і припустили, що хтось просто вирішив заощадити і видати дітям стару сувенірну продукцію.

Те, що залишилося з 2012 року?

Позорище.

Сім років десь валялося і ось знадобилося?

Дали б шоколадку, більше б користі було. А не фуфлову рекламну продукцію.

Моя дитина в минулому році на екскурсію ходила в редакцію журналу і їм вручили в подарунок журнал з розкладом матчів Євро.

Дитина тільки починає жити, а їй вже дають зрозуміти, що вона зі своїми досягненнями потрібна хіба що мамі й татові.

Який сором!

Шкода викидати було, ось і подарували діткам. Бюджет економлять.

Це продавалося після Євро за копійки, мабуть, не продалося все...

А мені здається, що там були нормальні призи за участь у міжнародній олімпіаді, просто осіли десь у кишенях працівників школи, а дітям вирішили видати цей непотріб.

З призами на конкурсах завжди смішно. У мене донька три роки поспіль перемагала на обласному етапі конкурсу імені Петра Яцика. За три роки нагородження – три однакові книги. А ще збірка інтимної лірики – учениці 3-го класу.

Чого ви чіпляєтеся? Яка б це не була олімпіада, хоч конкурс малюнків на асфальті. Давати дітям сувенірку семирічної давнини - ганьба!

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