Шкода викидати було: дітям видали приз за олімпіаду з логотипом Євро-2012

Школярам за олімпіаду з англійської подарували стару сувенірку
В Черкаській області дітей нагородили за олімпіаду сувенірами з логотипом Євро-2012. Про це розповіла Олена Марченко в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.
Олена Марченко опублікувала в співтоваристві фотографію з сувенірною продукцією, на якій стояв логотип UEFA EURO 2012, а також зображені талісмани Євро-2012 Славек і Славко. Жінка поцікавилася, чи не видають такі призи в інших містах України. Що це була за олімпіада - вона не уточнила.
"Дитині видали призи за олімпіаду. Міжнародну. А ще десь по школам або по містах є таке? Доповню: Олімпіада з англійської мови. Брали участь також діти з Польщі та Румунії. Це Черкаська область", - сказано в повідомленні.
Скріншот поста (facebook.com/Батьки SOS)
Користувачі в коментарях обурилися такими призами для дітей і припустили, що хтось просто вирішив заощадити і видати дітям стару сувенірну продукцію.
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