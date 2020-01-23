Жаль, что я не умер: отец Меган Маркл жестко раскритиковал действия дочери и принца Гарри

Отец жестко раскритиковал Меган Маркл (Коллаж РБК-Украина)

Отец Меган Маркл припомнил дочери все старые грехи в новом интервью

Отец Меган Маркл дал новое скандальное интервью, в котором высказал свое мнение о том, что герцоги Сассекские отказались от своих титулов, финансового обеспечения и уехали в Канаду. Интервью вышло на британском телеканале Channel 5 и наделало много шума среди местных жителей.

Томас Маркл, который живет сейчас в Мексике в очередной раз вспомнил о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри и пожаловался на то, что дочь его практически вычеркнула из своей жизни. О беременности Меган и рождении внука он узнал из СМИ и уверен, что в следующий раз дочь его увидит только мертвым.

"Для них я не существую. Но теперь Гарри, сознает он это или нет, часть моей семьи. А я – часть его. Мы должны разговаривать", - сказал Томас Маркл и отметил, что его зять ведет себя, как 12-летний чувствительный ребенок.

Последний раз Томас Маркл разговаривал с принцем Гарри накануне свадьбы – отец Меган в тот момент был в больнице после сердечного приступа. Принц Гарри упрекнул Томаса Маркла, а тот в ответ сказал ему: "Жаль, что я не умер, потому что вы оба могли бы притвориться, что вы в печали", а после – повесил трубку.

Отец Меган Маркл жестко раскритиковал герцогов Сассекских

Он не стал рассказывать, какие гонорары получает за интервью и своей дочери и сказал, что вся королевская семья ему должна.

"Королевская семья мне должна. Гарри мне должен. Меган должна мне. За то, что мне довелось пройти, мне полагается награда. Моя дочь говорила мне, что, когда я состарюсь, она будет заботиться обо мне. Я уже в годах. Пора присмотреть за папочкой. Гарри и Меган обещали защищать меня. Но вся защита свелась к указанию: "Ни с кем не разговаривай", - заявил Маркл.

Решение Меган Маркл и принца Гарри сложить с себя королевские полномочия, Томас Маркл назвал "разрушением и превращением в супермаркет с короной". Он отметил, что они опошляют институт монархии и обвинил дочь в том, что она отказалась от мечты многих женщин стать принцессой.

"Они поступили самым худшим образом по отношению к королеве – возможно, самой любимой и уважаемой женщины в мире", - заявил мужчина.