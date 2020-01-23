Шкода, що я не помер: батько Меган Маркл жорстко розкритикував дії доньки і принца Гаррі

Батько жорстко розкритикував Меган Маркл (Колаж РБК-Україна)

Батько Меган Маркл пригадав дочці всі старі гріхи в новому інтерв'ю

Батько Меган Маркл дав нове скандальне інтерв'ю, в якому висловив свою думку про те, що герцоги Сассекські відмовилися від своїх титулів, фінансового забезпечення і виїхали в Канаду. Інтерв'ю вийшло на британському телеканалі Channel 5 і наробило багато шуму серед місцевих жителів.

Томас Маркл, який живе зараз в Мексиці в черговий раз згадав про весілля Меган Маркл і принца Гаррі та поскаржився на те, що дочка його практично викреслила зі свого життя. Про вагітність Меган і народження онука він дізнався зі ЗМІ та впевнений, що наступного разу дочка його побачить тільки мертвим.

"Для них я не існую. Але тепер Гаррі, усвідомлює він це чи ні, частина моєї родини. А я – частина його. Ми повинні розмовляти", - сказав Томас Маркл і зазначив, що його зять поводить себе, як 12-річна чутлива дитина.

Останній раз Томас Маркл розмовляв з принцом Гаррі напередодні весілля – батько Меган в той момент був в лікарні після серцевого нападу. Принц Гаррі дорікнув Томасу Марклу, а той у відповідь сказав йому: "Шкода, що я не помер, тому що ви обидва могли б прикинутися, що ви в печалі", а після – повісив трубку.

Батько Меган Маркл жорстко розкритикував герцогів Сассекських

Він не став розповідати, які отримує гонорари за інтерв'ю про свою доньку та сказав, що вся королівська сім'я йому винна.

"Королівська сім'я мені винна. Гаррі мені винен. Меган винна мені. За те, що мені довелося пройти, мені належить нагорода. Моя дочка казала мені, що, коли я постарію, вона буде піклуватися про мене. Я вже в роках. Пора доглянути за татком. Гаррі та Меган обіцяли захищати мене. Але увесь захист звівся до вказівки: "Ні з ким не розмовляй", - заявив Маркл.

Рішення Меган Маркл і принца Гаррі скласти з себе королівські повноваження, Томас Маркл назвав "руйнуванням і перетворенням в супермаркет з короною". Він зазначив, що вони вульгаризують інститут монархії та звинуватив дочку в тому, що вона відмовилася від мрії багатьох жінок стати принцесою.

"Вони вчинили найгіршим чином щодо королеви – можливо, самою улюбленою і шанованою жінкою у світі", - заявив чоловік.