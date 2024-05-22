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Жадібність, мати, поганий запах: через які причини українці ніколи не підуть на друге побачення з тією ж людиною

Українці сказали, чому не пішли б на друге побачення з тією ж людиною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Перші побачення не завжди бувають вдалими, оскільки ми можемо спілкуватися у соцмережах зовсім не так, як у житті, або ж перше враження грає велику роль.

Детальніше про те, чому люди не ходять з одними з тими ж людьми на друге побачення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Альони Конєвої.

Українці сказали, чому не пішли б на друге побачення з тією ж людиною

Перше побачення - це лотерея, адже у житті або при першому короткому знайомстві люди можуть бути геть не такими, якими вони є насправді, а побачення може ці сторони розкрити. 

Людина може бути гарною, доглянутою, чудовою, але мати якісь неприйнятні для нас манери чи модель поведінки. Саме тому через різні причини, люди ніколи не підуть на друге побачення з цією ж людиною. 

Таких причин може бути безліч, але опитані люди, ймовірно, давали відповіді з власного досвіду. 

Отже, за словами українців, другого побачення не буде, якщо:

  • "Якщо дівчина буде не такою, яка була в переписці. Наприклад, в листуванні вона така наче гарна і ти малюєш собі той образ такої ніжної, тендітної леді. А коли вона приходить наяву, там мат перемат, і знаєте, це відлякує. Дівчину мати не красять, я вважаю, більше хлопці можуть матюкатися, а дівчата мають бути тендітними й ніжними, щоб ми чоловіки, їх оберігали й цінували"
  • "Якщо чоловік не дуже добре пахне"
  • "Не знаю, у мене крім моєї дівчини ні з ким побачень не було"
  • "Другого побачення не буде, якщо хлопець не хоче або не може навіть заплатити за каву. У мене був хлопець жлоб, і це дуже некомфортно для мене. Я звикла сама себе забезпечувати, але для мене важливо, щоб були якісь подарунки, якісь кроки від чоловіка".

 

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