Жадібність, мати, поганий запах: через які причини українці ніколи не підуть на друге побачення з тією ж людиною

Українці сказали, чому не пішли б на друге побачення з тією ж людиною

Перше побачення - це лотерея, адже у житті або при першому короткому знайомстві люди можуть бути геть не такими, якими вони є насправді, а побачення може ці сторони розкрити.

Людина може бути гарною, доглянутою, чудовою, але мати якісь неприйнятні для нас манери чи модель поведінки. Саме тому через різні причини, люди ніколи не підуть на друге побачення з цією ж людиною.

Таких причин може бути безліч, але опитані люди, ймовірно, давали відповіді з власного досвіду.

Отже, за словами українців, другого побачення не буде, якщо: