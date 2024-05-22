Жадность, маты, плохой запах: по каким причинам украинцы никогда не пойдут на второе свидание с тем же человеком

Первые свидания не всегда бывают удачными, поскольку мы можем общаться в соцсетях совсем не так, как в жизни, или первое впечатление играет большую роль.
Детальнее о том, почему люди не ходят с одними с теми же людьми на второе свидание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос Аленны Коневой.
Первое свидание - это лотерея, ведь в жизни или при первом коротком знакомстве люди могут быть совсем не такими, какие они есть на самом деле, а свидание может эти стороны раскрыть.
Человек может быть красивым, ухоженным, прекрасным, но иметь какие-то неприемлемые для нас манеры или модель поведения. Именно поэтому по разным причинам люди никогда не пойдут на второе свидание с этим же человеком.
Таких причин может быть множество, но опрошенные люди, вероятно, давали ответы по собственному опыту.
Следовательно, по словам украинцев, второго свидания не будет, если:
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