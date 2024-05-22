Жадность, маты, плохой запах: по каким причинам украинцы никогда не пойдут на второе свидание с тем же человеком

Украинцы сказали, почему бы не пошли на второе свидание с тем же человеком

Первое свидание - это лотерея, ведь в жизни или при первом коротком знакомстве люди могут быть совсем не такими, какие они есть на самом деле, а свидание может эти стороны раскрыть.

Человек может быть красивым, ухоженным, прекрасным, но иметь какие-то неприемлемые для нас манеры или модель поведения. Именно поэтому по разным причинам люди никогда не пойдут на второе свидание с этим же человеком.

Таких причин может быть множество, но опрошенные люди, вероятно, давали ответы по собственному опыту.

Следовательно, по словам украинцев, второго свидания не будет, если: