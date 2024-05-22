RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жадность, маты, плохой запах: по каким причинам украинцы никогда не пойдут на второе свидание с тем же человеком

Украинцы сказали, почему бы не пошли на второе свидание с тем же человеком (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Первые свидания не всегда бывают удачными, поскольку мы можем общаться в соцсетях совсем не так, как в жизни, или первое впечатление играет большую роль.

Детальнее о том, почему люди не ходят с одними с теми же людьми на второе свидание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос Аленны Коневой.

Украинцы сказали, почему бы не пошли на второе свидание с тем же человеком

Первое свидание - это лотерея, ведь в жизни или при первом коротком знакомстве люди могут быть совсем не такими, какие они есть на самом деле, а свидание может эти стороны раскрыть.

Человек может быть красивым, ухоженным, прекрасным, но иметь какие-то неприемлемые для нас манеры или модель поведения. Именно поэтому по разным причинам люди никогда не пойдут на второе свидание с этим же человеком.

Таких причин может быть множество, но опрошенные люди, вероятно, давали ответы по собственному опыту.

Следовательно, по словам украинцев, второго свидания не будет, если:

  • "Если девушка будет не такой, какая была в переписке. Например, в переписке она такая как хорошая и ты рисуешь себе тот образ такой нежной, хрупкой леди. А когда она приходит наяву, там мат перемат, и знаете, это отпугивает. Девушку мать не красят, я считаю, больше парни могут материться, а девушки должны быть хрупкими и нежными, чтобы мы мужчины, их оберегали и ценили"
  • "Если мужчина не очень хорошо пахнет"
  • "Не знаю, у меня кроме моей девушки ни с кем свиданий не было"
  • "Второго свидания не будет, если парень не хочет или не может даже заплатить за кофе. У меня был парень жлоб, и это очень некомфортно для меня. Я привыкла сама себя обеспечивать, но для меня важно, чтобы были какие-то подарки, какие-то шаги от мужчину".

 

Читайте РБК-Украина в Google News
СвиданиеОтношенияЛюбовь