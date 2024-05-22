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Українці сказали, за скільки орендують житло у Львові (відео)

Львів, Середа 22 травня 2024 09:30
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Українці сказали, за скільки орендують житло у Львові (відео) Скільки платять українці, за оренду квартир у Львові (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Львів - вважають одним з найдорожчих міст України, і ціни на житло у ньому - можна порівняти з Києвом. А от скільки насправді платать мешканці міста Лева за оренду - питання цікаве.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування "Той самий Львівич".

Скільки грошей платять українці, за оренду квартир у Львові

Львів є не лише дуже красивим та атмосферним містом, а ще й доволі дорогим, оскільки розраховане на туристів. Кажуть, що винаймати житло і жити у місті Лева набагато дорожче, ніж у Києві та, наприклад, Одесі, хоча це теж туристичні міста.

Проте правду знають лише самі Львів’яни та мешканці Львова, і вони відповідають дуже по-різному, а саме:

  • "Я живу за містом, і орендую за 12 тисяч гривень"
  • "А я у гуртожитку живу. Півроку коштує 4 тисячі гривень, начебто в місяць - 800 гривень"
  • "За 150 гривень, я в хостелі живу"
  • "Я сюди як приїхав, як турист, то я знімаю за 2 тисячі гривень за добу"
  • "Я орендую житло за 13 тисяч гривень - це ближній центр"
  • "Я не орендую житло, я поки живу з батьками"
  • "У мене виходить 1 тисяча 500 гривень доба"
  • "Орендую двокімнатну квартиру за 13 тисяч гривень"
  • "Виходить 1 тисяча 200 за ніч".

Як бачимо, ціни на квартири у Львові приблизно такі ж самі, як у Києві, і це не залежить від району проживання.

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