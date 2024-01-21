Жадан вперше зізнався, чому скасував усі гастролі за кордоном

Чому Жадан не їздить за кордон

З літа артист та його команда припинила їздити за кордон та скасували усі гастролі Європою й США. Це непросто, визнає Жадан.

"Я не хочу вчергове приїжджати і пояснювати, що агресор - це агресор, окупант - це окупант, а українці мають право залишатися живими", - пояснив артист.

"Якісь такі абсолютно елементарні речі, які ти сьогодні маєш пояснювати, тому що є певна інерційність у сприйнятті світом нас. І десь ми, можливо, недопрацьовуємо, десь, може, нам не бракує якоїсь зрозумілості, переконливості, аргументації", - додав він.

Жадан та Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Артист не розуміє, чого такі речі потребують постійного нагадування. При цьому він зазначив, що емпатія - "річ страшенно суб'єктивна".

За словами Жадана, іноді людям з Берліну чи Лондона хочется обійняти та підтримати українців, особливо коли вони побачили відео зі зруйнованого росіянами Маріуполя. Але потім люди можуть побачити кадри російської пропаганди та подумати: "всі ж люди, нехай вони там між собою помиряться, і все буде добре"..

Нещодавно Жадан зустрівся з військовими (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Вони не готові про це говорити"

Минулого року Жадан та його команда часто їздили за кордон, іноді вони помічали, що публіка не сприймає слова про "які-небудь українсько-російські культурні взаємини". Частина західної публіки, зазначив поет, замикається.

"Вони не готові про це говорити, змінювати свою думку. Але десь це працювало, десь було ефективним. І в якийсь момент ми вирішили зробити певну паузу. І зараз виїжджати за кордон, чесно кажучи, я не готовий", - пояснив Жадан.

Жадан пояснив, чому не хоче їздити за кордон (фото: Getty images)

Він не став приховувати, що іноді, на концертах за кордоном, у нього питали, чого він "чіпає російську культуру". І це не могло не засмучувати.

"Коли ти починаєш говорити, що ніхто не чіпає культуру як культуру, але ви маєте розуміти, що ті пам’ятники Пушкіну, умовно кажучи, це не про поезію взагалі, це про маркування концепту, який називається "русский мир", - пояснив Жадан.

"Всі ж розуміють, що культура - це важлива частина ідентичності, просування та формування певного розуміння, принципів, сенсів. І заплющувати на це очі, робити вигляд, що у нас поганий Путін, а тут хороший Пушкін - це щонайменше не зовсім серйозно. Це інфантилізм, причому, мені здається, усвідомлений. Це така спроба трішки не до кінця бути відповідальними", - додав він.