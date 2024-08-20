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"Згоріти з сорому": як сказати українською правильно, щоб не було росіянізмів

Як правильно говорити українською популярні фразеологізми (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Багато українців від початку агресії Росії проти України, почали остаточно відмовлятися від російської мови та переходити на рідну. Хтось принципово, хтось поступово і давно вже прийняв таке рішення, а хтось зробив різкий перехід. Але у багатьох у вжитку є слова та вислови, які використовуються неправильно.

Чи правильно говорити українською "згоріти від сорому" та інші російські фразеологізми та які є гарні аналоги, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавця Олександра Авраменко в YouTube.

Згоріти з сорому

За словами мовознавця, можна часто зустріти, як українці намагаються дослівно перекласти російську фразу "сгореть со стыда". Але говорити "згоріти з сорому" - неправильно. Українською цей фразеологізм має звучати як "паленіти від сорому".

Пиняй на себе

Це справжнісінькій росіянізм і українською ця фраза має звучати зовсім інакше. Ба, більше. Вона не перекладається і в українській мові є відповідні аналоги.

"Однією з таких популярних фраз, в яких плутаються українці, є "пиняй на себя". Замінити її досить просто, адже їй є дуже колоритний український аналог - "бачили очі, що купували - їжте, хоч і повилазьте", - каже Олександр Авраменко.

Рідко, но мітко

Ще один фразеологізм, який ми використовуємо неправильно. Дослівного перекладу також нема, але є чудові українські фразеологізми - "раз, та гаразд" або "хоч раз, зате гаразд".

 

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