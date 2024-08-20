"Згоріти з сорому": як сказати українською правильно, щоб не було росіянізмів

Згоріти з сорому

За словами мовознавця, можна часто зустріти, як українці намагаються дослівно перекласти російську фразу "сгореть со стыда". Але говорити "згоріти з сорому" - неправильно. Українською цей фразеологізм має звучати як "паленіти від сорому".

Пиняй на себе

Це справжнісінькій росіянізм і українською ця фраза має звучати зовсім інакше. Ба, більше. Вона не перекладається і в українській мові є відповідні аналоги.

"Однією з таких популярних фраз, в яких плутаються українці, є "пиняй на себя". Замінити її досить просто, адже їй є дуже колоритний український аналог - "бачили очі, що купували - їжте, хоч і повилазьте", - каже Олександр Авраменко.

Рідко, но мітко

Ще один фразеологізм, який ми використовуємо неправильно. Дослівного перекладу також нема, але є чудові українські фразеологізми - "раз, та гаразд" або "хоч раз, зате гаразд".