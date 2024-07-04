Згниють, засохнуть або розцвітуть: найкращий і найгірший час для поливу рослин в оселі і в саду

Коли краще поливати кімнатні рослини

Коли мова йде про кімнатні рослини, найкраще поливати їх вранці, особливо в найспекотніші пори року.

Як зазначають засновники компанії Flourish, яка виробляє органічні добрива, це дає воді достатньо часу, щоб увібратися в ґрунт, і рослина може отримати необхідну рідину і поживні речовини до полуденних променів.

Водночас рекомендують намагатися уникати поливу вночі - волога гірше випаровуватиметься в цей період, а коріння, що перебуває у надмірно вологому ґрунті протягом тривалого часу, може почати гнити.

Що робити, якщо пропустили полив

Якщо ви пропустили ранковий полив, експерти стверджують, що рідкісний полив кімнатних рослин у спекотний день - ввечері або опівдні - загалом не матиме негативного впливу на здоров'я ваших рослин.

Коли краще поливати кімнатні рослини (ілюстративне фото: Freepik)

Проте все ж полив рослин у відповідний час, який відповідає вашому графіку, буде найкращим способом догляду за рослинами. Також зважайте на "підказки" від рослин про те, коли їх слід поливати.

Якщо ви помітили, що листя на будь-якій з ваших кімнатних рослин починає в'янути або опускатися, або ваш кактус починає зморщуватися - а ґрунт сухий - рослини радять одразу полити, незалежно від часу доби.

Коли краще поливати рослини в саду

Ранок вважають найкращим часом для поливу. Як і для кімнатних рослин, ранковий полив менш шкідливий для рослини і дає їй час ввібрати всю воду.

Крім цього, важливо поливати землю біля стебла рослини, щоб полегшити процес вбирання поживних речовин. Найгірша ж година дня для поливу - опівдні, коли сонце стоїть прямо над головою.

Коли краще поливати садові рослини (ілюстративне фото: Freepik)

Полив рослин опівдні може бути шкідливим, оскільки більша частина води випаровується занадто швидко і ніколи не просочується в ґрунт.

До того ж краплинки рідини, які залишилися на листі, випаровуючись, можуть призвести до утворення "опіків"- побуріння і всихання листків.

Також, за словами експертів, спека в поєднанні з вологою також може спричинити появу плісняви на рослинах.

Чи можна поливати рослини в інший час

Хоча найкращий час для поливу садових рослин - ранок, полив вдень або ввечері не завжди є небезпечним для рослини, на думку фахівців.

Адже в природному середовищі рослини не поливаються за встановленим графіком, і невеликий рідкісний дощик в будь-який час доби може навіть допомогти під час липневої спеки.