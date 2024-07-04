Сгниют, засохнут или расцветут: лучшее и худшее время для полива растений в доме и саду

Когда лучше поливать комнатные растения

Когда речь идет о комнатных растениях, лучше всего поливать их утром, особенно в самое жаркое время года.

Как отмечают основатели компании Flourish, производящей органические удобрения, это дает воде достаточно времени, чтобы впитаться в почву, и растение может получить необходимую жидкость и питательные вещества до полуденных лучей.

В то же время рекомендуют пытаться избегать полива ночью - влага будет хуже испаряться в этот период, а корни, находящиеся в чрезмерно влажной почве в течение длительного времени, могут начать гнить.

Что делать, если пропустили полив

Если вы пропустили утренний полив, эксперты утверждают, что редкий полив комнатных растений в жаркий день - вечером или в полдень - в общем не будет оказывать негативного влияния на здоровье ваших растений.

Когда лучше поливать комнатные растения (иллюстративное фото: Freepik)

Однако все же полив растений в подходящее время, соответствующий вашему графику, будет лучшим способом ухода за растениями. Также учитывайте "подсказки" от растений о том, когда их следует поливать.

Если вы заметили, что листья на любом из ваших комнатных растений начинают увядать или опускаться, или ваш кактус начинает сморщиваться - а почва сухая - растения советуют сразу полить, независимо от времени суток.

Когда лучше поливать растения в саду

Утро считают самым лучшим временем для полива. Как и для комнатных растений, утренний полив менее вреден для растения и дает ему время впитать всю воду.

Кроме этого важно поливать землю у стебля растения, чтобы облегчить процесс впитывания питательных веществ. Худший же час дня для полива - полдень, когда солнце стоит прямо над головой.

Когда лучше поливать садовые растения (иллюстративное фото: Freepik)

Полив растений в полдень может быть вредным, поскольку большая часть воды улетучивается слишком быстро и никогда не проникает в почву.

К тому же капли жидкости, оставшиеся на листьях, испаряясь, могут привести к образованию "ожогов" - побурению и усыханию листьев.

Также, по словам экспертов, жара в сочетании с влагой также может повлечь за собой появление плесени на растениях.

Можно ли поливать растения в другое время

Хотя самое лучшее время для полива садовых растений - утро, полив днем или вечером не всегда опасен для растения, по мнению специалистов.

Ведь в природной среде растения не поливаются по установленному графику, и небольшой редкий дождик в любое время суток может даже помочь во время июльской жары.