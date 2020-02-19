Зеркальная дата 20.02.2020: как правильно загадать желание

Зеркальная дата 20.02.2020 несет в себе мощную энергетику, причем, как позитивную, так и негативную. В этот день нужно быть очень осторожными со своими мыслями, чтобы не навлечь на себя беду. Как правильно загадать желания - в материале Styler.

Астрологи и нумерологи говорят, что в этот день добро перестает бороться со злом, а все люди получают уникальный шанс добиться своих целей. Важно знать, как правильно отправить посыл Вселенной, чтобы быть услышанным.

Важно помнить, что комбинация чисел 20.02.2020 может значительно усилить, как позитивные, так и негативные желания. И если в этот день вы подвержены плохому настроению, стоит немного отстраниться от дел и начать созидать все со стороны.

Как правильно и быстро загадать желание

Эксперты рекомендуют найти 30-50 картинок, которые символизируют ваше самое заветное желание: любовь, дети, деньги, здоровье, путешествия. Фото можно распечатать или же просто "залить" на смартфон и сложить в папку, добавив туда несколько снимков, связанных с вами.

После этого о папке следует забыть, а когда желания со временем начнут осуществляться, вам покажется, что это вполне логичное и закономерное развитие событий.