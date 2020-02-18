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Мистическая дата 20.02.2020: в чем опасность "зеркального" дня

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 20:43
Мистическая дата 20.02.2020: в чем опасность "зеркального" дня
Зеркальная дата 20.02.2020 (коллаж: РБК-Украина)

Зеркальна дата 20 февраля 2020 года - это особенный период для всех

Зеркальная дата 20.02.2020 - особенный день, который сочетает в себе только две цифры. В чем особенность и опасность 20 февраля этого года - в материале Styler.

Астрологи считают, что в этот мистический день добро перестает бороться со злом, а все люди получают абсолютно уникальный шанс добиться своих целей.

По мнению нумерологов, цифра "два" символизирует гармонию между двумя состояниями. Чтобы добиться успеха, специалисты рекомендуют осознать весь смысл этого дня. Кроме того, этот день находится во власти Солнца, которое помогает человеку понять, что же имеет настоящую, истинную, ценность.

В чем опасность "зеркальной" даты

Эта дата уникальна для тех, кто хочет направить свою энергию на самые главные цели. При этом важно помнить, что комбинация чисел 20.02.2020 усилит не только позитивные желания, но и негативные. Поэтому мысли и желания в этот день должны быть светлыми и направленными в сторону добра, иначе они станут опасными.

Если в этот день вы будете подвержены плохому настроению, то стоит немного отстраниться от дел и начать созидать все со стороны.

Как правильно загадать желание 20 февраля 2020 года

Эксперты советуют найти 30-50 картинок того, чего вы желаете достичь, получить, испытать. Их не обязательно распечатывать, можно скачать на телефон в отдельную папку, залив в нее несколько фотографий, связанных с вами.

После чего об этой папке следует забыть, и когда ваши желания начнут сбываться, это станет абсолютно незаметным для вас и вполне логичным развитием событий в вашей жизни.

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