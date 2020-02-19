Дзеркальна дата 20.02.2020: як правильно загадати бажання

Дзеркальна дата 20.02.2020 несе у собі потужну енергетику, причому, як позитивну, так і негативну. В цей день потрібно бути дуже обережними зі своїми думками, щоб не накликати на себе біду. Як правильно загадати бажання - в матеріалі Styler.

Астрологи і нумерологи кажуть, що в цей день добро перестає боротися зі злом, а всі люди отримують унікальний шанс досягти своїх цілей. Важливо знати, як правильно відправити посил Всесвіту, щоб бути почутим.

Важливо пам'ятати, що комбінація чисел 20.02.2020 може значно підсилити, як позитивні, так і негативні бажання. І якщо в цей день ви схильні до поганого настрою, варто трохи відсторонитися від справ і почати спостерігати за всім зі сторони.

Як правильно і швидко загадати бажання

Експерти рекомендують знайти 30-50 картинок, які символізують ваше найзаповітніше бажання: любов, діти, гроші, здоров'я, подорожі. Фото можна роздрукувати або ж просто "залити" на смартфон і скласти в папку, додавши туди кілька знімків, пов'язаних з вами.

Після цього про папку слід забути, а коли бажання з часом почнуть здійснюватися, вам здасться, що це цілком логічний і закономірний розвиток подій.