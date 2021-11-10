Зеркальная дата 11.11.2021: как загадать желание, чтобы оно сбылось обязательно

Зеркальная дата 11.11.2021 считается особенным днем, энергетически мощным, который может даже изменить вашу судьбу. Загаданные в этот день желания могут быть услышаны Вселенной, важно - правильно их загадать.
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.
В дате 11 ноября 2021 сразу пять единиц, что символизирует собой завершение определенного цикла, новые начинания, выход на следующий уровень.
Единицы говорят нам о том, что пришло время проявлять инициативу, кардинально что-то менять, выводить партнеров на откровенный разговор, делать первые шаги в бизнесе, отношениях и так далее.
А сложив четыре первые цифры, мы получим число 22 - то есть в дате с учетом года 2021 будет сразу четыре двойки. Двойка же - число с сильными вибрациями, помогающее воплощать желания.
В этот день нужно следить за временем. В 11:11 часов 11 ноября 2021 года нужно разложить купюры и монеты на стол и произнести:
"Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются".
То же самое можно сделать и в 22:22 этого же дня, а также в 23:11.
Заговоренные деньги носите с собой в кошельке до следующей зеркальной даты.
Такой заговор также можно произносить в 11:11, 22:22 и 23:11. Скажите следующие слова:
"Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся".
Что важно - это искренне верить в силу вашего заговора, когда вы произносите слова. А зеркальная дата вам в этом поможет.
Составьте 11 ноября карту желаний на следующий год. К примеру, это может быть фотоколлаж с изображениями того, что вы хотите получить - квартира, авто, любовь, путешествие, рождение ребенка... Может вы мечтаете о коте шотландской породы - распечатайте его фото.
Карту обычно вешают на стену возле места, где вы проводите больше всего времени.
Запишите ваше заветное желание. Но не просто, а на 11 листиках бумаги. Сложите все эти листы в стопку и произнесите:
"Желанию сбыться, быть моей мечте!"
До полуночи 11.11.2021 разложите листочки с желаниями по всему дому. Оставьте их на сутки, чтобы магия чисел начала работать.
Прислушивайтесь к интуиции и присматривайтесь к знакам в этот день: обращайте внимание на символы, знаки, числа и цифры и будьте открыты к новому.
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