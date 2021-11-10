Зеркальная дата 11.11.2021: как загадать желание, чтобы оно сбылось обязательно

Сила единиц в нумерологии

В дате 11 ноября 2021 сразу пять единиц, что символизирует собой завершение определенного цикла, новые начинания, выход на следующий уровень.

Единицы говорят нам о том, что пришло время проявлять инициативу, кардинально что-то менять, выводить партнеров на откровенный разговор, делать первые шаги в бизнесе, отношениях и так далее.

А сложив четыре первые цифры, мы получим число 22 - то есть в дате с учетом года 2021 будет сразу четыре двойки. Двойка же - число с сильными вибрациями, помогающее воплощать желания.

Привлекаем деньги 11.11.2021

В этот день нужно следить за временем. В 11:11 часов 11 ноября 2021 года нужно разложить купюры и монеты на стол и произнести:

"Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются".

То же самое можно сделать и в 22:22 этого же дня, а также в 23:11.

Заговоренные деньги носите с собой в кошельке до следующей зеркальной даты.

Заговор на удачу в зеркальную дату 11.11.2020

Такой заговор также можно произносить в 11:11, 22:22 и 23:11. Скажите следующие слова:

"Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся".

Что важно - это искренне верить в силу вашего заговора, когда вы произносите слова. А зеркальная дата вам в этом поможет.

Еще несколько способов загадывания желаний в зеркальную дату

Составьте 11 ноября карту желаний на следующий год. К примеру, это может быть фотоколлаж с изображениями того, что вы хотите получить - квартира, авто, любовь, путешествие, рождение ребенка... Может вы мечтаете о коте шотландской породы - распечатайте его фото.

Карту обычно вешают на стену возле места, где вы проводите больше всего времени.

Запишите ваше заветное желание. Но не просто, а на 11 листиках бумаги. Сложите все эти листы в стопку и произнесите:

"Желанию сбыться, быть моей мечте!"

До полуночи 11.11.2021 разложите листочки с желаниями по всему дому. Оставьте их на сутки, чтобы магия чисел начала работать.

Прислушивайтесь к интуиции и присматривайтесь к знакам в этот день: обращайте внимание на символы, знаки, числа и цифры и будьте открыты к новому.

Что нельзя делать 11 ноября 2021 года