Дзеркальна дата 11.11.2021: як загадати бажання, щоб воно збулося обов'язково

Сила одиниць в нумерології

У даті 11 листопада 2021 відразу п'ять одиниць, що символізує собою завершення певного циклу, нові починання, вихід на наступний рівень.

Одиниці говорять нам про те, що прийшов час проявляти ініціативу, кардинально щось міняти, виводити партнерів на відверту розмову, робити перші кроки в бізнесі, відносинах і так далі.

А склавши чотири перші цифри, ми отримаємо число 22 - тобто в даті з урахуванням року 2021 буде відразу чотири двійки. Двійка ж - число з сильними вібраціями, що допомагає втілювати бажання.

Привертаємо гроші 11.11.2021

У цей день потрібно стежити за часом. Об 11:11 годині 11 листопада 2021 року потрібно розкласти купюри і монети на стіл і вимовити:

"Гроші до грошей йдуть, множаться, у мене проблеми припиняються".

Те ж саме можна зробити і о 22:22 цього ж дня, а також о 23:11.

Заговорені гроші носіть з собою в гаманці до наступної дзеркальної дати.

Замовляння на удачу в дзеркальну дату 11.11.2020

Таке замовляння також можна говорити об 11:11, 22:22 і 23:11. Скажіть наступні слова:

"Все, що заплановано, здійсниться, мій дім і моє життя удачею наповняться".

Що важливо - це щиро вірити в силу вашого замовляння, коли ви говорите ці слова. А дзеркальна дата вам в цьому допоможе.

Ще кілька способів загадування бажань в дзеркальну дату

Складіть 11 листопада карту бажань на наступний рік. Наприклад, це може бути фотоколаж із зображеннями того, що ви хочете отримати - квартира, авто, любов, подорож, народження дитини... Може, ви мрієте про кота шотландської породи - роздрукуйте його фото.

Карту зазвичай вішають на стіну біля місця, де ви проводите найбільше часу.

Запишіть ваше заповітне бажання. Але не просто, а на 11 листочках паперу. Складіть всі ці листи в стопку і скажіть:

"Бажання збутися, бути моій мрії!"

До півночі 11.11.2021 розкладіть листочки з бажаннями по всьому будинку. Залиште їх на добу, щоб магія чисел почала працювати.

Прислухайтеся до інтуїції і придивляйтеся до знаків у цей день: звертайте увагу на символи, знаки, числа і цифри і будьте відкриті до нового.

Що не можна робити 11 листопада 2021 року