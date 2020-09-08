Зеркальная дата 09.09: астрологи рассказали для кого этот день станет роковым

В среду наступит очередная зеркальная дата, на которые 2020 года особенно урожайный. Сочетание одинаковых цифр может принести как невероятную удачу, так и спровоцировать крупные неприятности.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых 09.09.2020 сможет стать роковым и опасным днем. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Телец

В этот день нужно проявить максимальную осторожность, так как могут быть серьезные испытания в рабочем коллективе. Вы можете обнаружить среди новеньких работников жуткого провокатора и его целью окажетесь именно вы. Соберите все свои силы и самообладание, не высказывайтесь и не поддавайтесь на провокации, так как начальство следит за ситуацией. Если сорветесь – то ожидайте неприятности, если сдержитесь – можете получить приятные бонусы и повышение.

Близнецы

Негативные тенденции этого года наберут обороты и Близнецам придется сильно понервничать. Обстановка будет накаляться и даже оптимизм не спасет в некоторых ситуациях. Общение с людьми будет сложным, используйте профессионализм. Отложите 9 сентября все развлечения, возьмитесь за голову и поработайте как следует. Вселенная проверяет вас на прочность, и вы должны сдать этот экзамен.

Весы

Вам этот день покажется спокойным и расслабленным, но события быстро покажут, что это не так. Вам понадобится все ваше умение договариваться с разными людьми, весь ваш профессионализм. Не вздумайте сдаваться и расслабляться. В переговорах не будут работать все привычные методы, ищете что-то новое. Не бойтесь экспериментировать и находить новые методы подхода к собеседникам.

Козерог

Невероятно негативный день для Козерогов, будьте очень внимательны и осторожны. Вселенная пошлет вам целую цепочку испытания, проблем и трудностей. Привычный объем работы и реализация планов полетят вверх тормашками. Помните, изменилась схема и вам нужно подстроиться под новые условия, не стоит упрямиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым сентябрь принесет изменения в любви.

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