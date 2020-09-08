Дзеркальна дата 09.09: астрологи розповіли для кого цей день стане фатальним

У середу настане чергова дзеркальна дата, на які 2020 року особливо урожайний. Поєднання однакових цифр може принести як неймовірну удачу, так і спровокувати великі неприємності.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких 09.09.2020 зможе стати фатальним і небезпечним днем. Про це пише видання SlovoFraza.

Телець

В цей день потрібно проявити максимальну обережність, оскільки можуть бути серйозні випробування в робочому колективі. Ви можете виявити серед новеньких працівників моторошного провокатора і його метою опинитеся саме ви. Зберіть усі свої сили та самовладання, не висловлюйтеся і не піддавайтеся на провокації, оскільки начальство стежить за ситуацією. Якщо зірветеся – то чекайте неприємностей, якщо стримаєтеся – можете отримати приємні бонуси та підвищення.

Близнюки

Негативні тенденції цього року наберуть обертів і Близнюкам доведеться сильно понервувати. Обстановка буде загострюватися і навіть оптимізм не врятує в деяких ситуаціях. Спілкування з людьми буде складним, використовуйте професіоналізм. Відкладіть 9 вересня всі розваги, візьміться за голову і попрацюйте як слід. Всесвіт перевіряє вас на міцність, і ви повинні скласти цей іспит.

Терези

Вам цей день видасться спокійним і розслабленим, але події швидко покажуть, що це не так. Вам знадобиться все ваше вміння домовлятися з різними людьми, весь ваш професіоналізм. Не намагайтеся здаватися і розслаблятися. В переговорах не будуть працювати всі звичні методи, шукайте щось нове. Не бійтеся експериментувати та знаходити нові методи підходу до співрозмовників.

Козоріг

Неймовірно негативний день для Козерогів, будьте дуже уважні та обережні. Всесвіт пошле вам цілий ланцюжок випробування, проблем і труднощів. Звичний обсяг роботи та реалізація планів полетять шкереберть. Пам'ятайте, змінилася схема і вам потрібно підлаштуватися під нові умови, не варто впиратися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким вересень принесе зміни в любові.

А також розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 7 по 13 вересня.