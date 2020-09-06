Планеты готовят неожиданные сюрпризы: гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 сентября

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 7 по 13 сентября (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака с 7 по 13 сентября

Гороскоп на вторую неделю сентября гласит о том, что практически всех представителей зодиакального созвездия ждет удачная и продуктивная неделя. Возможны взлеты и падения, но финансовая сторона будет стабильной.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака с 7 по 13 сентября и сообщили, кому звезды обещают невероятные приключения. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Неделя начнется на благоприятной ноте и можно преуспеть во многих сферах. В среду и четверг будьте аккуратны – возможна встреча с токсичным человеком. В пятницу планеты снова будут позитивные и на выходных стоит ожидать приятные сюрпризы. Могут появиться новые возможности, особенно в любовной сфере. Тем, у кого уже есть половинка – проведите конец недели с ней.

Телец

Финансовая сфера выйдет на первый план на этой неделе. Не все будет гладко и радужно, но не стоит расстраиваться. Первая половина недели будет удачна для знакомства с новыми людьми, флирта, свиданий. В семейной жизни будет царить гармония, стоит посвятить время совместным делам – путешествию, поездке к родным, отдыху на природе.

Близнецы

Неделя будет удачной, хотя планеты будут вступать в диссонанс на непродолжительное время. Это может отразиться на уверенности Близнецов в собственных силах. Для того чтобы все неурядицы и проблемы решались быстро, придется пожертвовать временем, деньгами или вниманием. Не стоит переживать, если не все будет получиться, так как успех в любви и финансах ожидается буквально из ниоткуда.

Рак

Астрологи рекомендуют в ближайшие дни прощать близких друзей, родных и своих любимых. Если это не сделать, то много нервов будет потрачено впустую. Все обиды стоит оставить в прошлом и двигаться дальше, это даст Ракам почувствовать легкость и свободу. Стоит быть осторожнее во время принятия важных решений, по возможности перенесите их на выходные. В конце недели займитесь уборкой и домашними хлопотами.

Лев

Сфокусируйтесь на любовной сфере, на семье, на общении с друзьями. Будьте открыты, посвятите время старшим и младшим членам семьи, своей второй половинке. Постарайтесь на этой неделе не предаваться меланхолии, уединению. Вас посетит вдохновение и желание двигаться вперед. В плане работы наступает созидательное время, особенно для представителей творческих профессий и те, кому приходится много общаться с другими людьми.

Дева

Ваша интуиция на этой неделе сослужит важную службу, так как все происходящее будет казаться совершенно не таким, как оно на самом деле. Поступки людей не будут отображать их истинные желания и намерения. Будьте осторожны при подписании важных бумаг и совершении сделок. К концу недели энергия планет станет более позитивной и можно будет решить все проблемы на работе, а также дома.

Весы

Неделя обещает быть яркой и динамичной, настолько быстрой, что есть риск получить энергетическое истощение. Постарайтесь тщательно спланировать рабочее время и не браться сразу за несколько дел одновременно. Если что-то не выходит – просто наберитесь терпения. В любовной сфере стоит проявить больше настойчивости. Тем, кто уже в отношениях, астрологи советуют избегать споров и не критиковать любимых. Время будет удачным для решения семейных проблем.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы прочно войдут в список знаков, которым катастрофически не везет с деньгами. Постарайтесь избегать необдуманных покупок, будьте предельно осторожны в любых финансовых вопросах. В работе возможны трудности, не перекладывайте ответственность на других. В любовной сфере возможны сюрпризы, внимание со стороны противоположного пола. Тем, кто уже в отношениях, стоит добавить немного романтики.

Стрелец

Вас начнет отпускать то, что в последние дни портило настроение – негативные мысли, страхи и сомнения. С понедельника начните заниматься уборкой – в доме, в информационном пространстве, в социальных сетях, удалите все ненужное. Энергия звезд будет идти по нарастающей до воскресенья, возможны приятные сюрпризы. Займитесь спортом, хорошо питайтесь и чаще дышите свежим воздухом.

Козерог

С понедельника включайтесь в рабочий процесс и у вас нет времени на сомнения и страхи, вам нужно быстро двигаться вперед и решать все проблемы оперативно. Любовная сфера уйдет на второй план, но это не значит, что нужно отнестись равнодушно к близкому человеку, вручите подарок, скажите что-то ласковое. Одиноким Козерогам стоит направить энергию на самосовершенствование.

Водолей

Планеты войдут в диссонанс и это сулит Водолеям некоторый дискомфорт. С 9 сентября начнется более приятный период, который стоит посвятить любви, романтике и домашним делам. В делах понадобится рациональность и последовательность. С людьми общаться станет проще, появится шанс наладить отношения или обрести счастье в новых. В конце недели постарайтесь провести время с друзьями, отдохнуть, сходить в гости.

Рыбы

Неделя будет динамичной, и астрологи рекомендуют Рыбам не рисковать. Направьте свои силы на важные дела. Не допускайте нервозности, так как это навредит продуктивности в делах, сохраняйте невозмутимость. На выходных в доме могут возникнуть споры и недопонимание. Не стойте на своем в общении с близкими, сверните конфликт, проявите дипломатичность.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что астрологи дали гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 7 по 13 сентября.