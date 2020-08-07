Зеркальная дата 08.08.2020: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

8 августа 2020 года нас ждет особенная дата, которой нумерологи и эзотерики приписывают магические способности. Специалисты говорят, что загаданное в этот день желание обязательно исполнится.

Но стоит помнить и про правильный ритуал, который усилит магию волшебной даты 08.08.2020.

Зеркальные даты всегда обладают особенной силой и энергетикой. Они дарят людям удачу, и в этот день у всех есть возможность воплотить заветную мечту в жизнь, говорят специалисты.

В нумерологии восьмерка, под знаком которой пройдет этот день, является числом материального достатка и случайной удачи.

Вечером, 8 августа, нужно устремить свой взор в небо, ведь близится пик Персеид - самого яркого звездопада лета. Желание можно загадать на падающую звезду - если вы увидите такую - это к большой удаче.

Чтобы правильно провести ритуал в зеркальную дату, нужно выбрать верно время: 8 августа в 20:08. Считается, что в 8 часов и 8 минут вечера происходит сильнейший выброс позитивной энергии, схожий с новогодним переходом.

У Вселенной можно просить о помощи в это время. Возьмите листик бумаги, ручку и свечку. И как только ваши часы покажут 20:08, напишите на листке самое заветное желание и подержите листок над пламенем свечи, но так, чтобы он не загорелся.

Прочитайте в этот момент такие слова: "Удача приди, страхи прочь. Проходит день, наступает ночь".

Далее листок нужно сложить и спрятать в укромном месте или положить в кошелек. Клочок бумаги будет вашим счастливым талисманом.

Ранее мы писали, что астролог назвала опасные периоды августа. Специалист говорит, что такое было разве что в 1941-м.