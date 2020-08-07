Дзеркальна дата 08.08.2020: як загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося

8 серпня 2020 року на нас чекає особлива дата, якій нумерологи та езотерики приписують магічні здібності. Фахівці кажуть, що загадане в цей день бажання обов'язково здійсниться.

Але варто пам'ятати і про правильний ритуал, який посилить магію чарівної ​​дати 08.08.2020.

Дзеркальні дати завжди мають особливу силу і енергетику. Вони дарують людям удачу, і в цей день у всіх є можливість втілити заповітну мрію в життя, кажуть фахівці.

В нумерології вісімка, під знаком якої пройде цей день, є числом матеріального достатку і випадкової удачі.

Увечері, 8 серпня, потрібно спрямувати свій погляд у небо, адже наближається пік Персеїд - найяскравішого зорепаду літа. Бажання можна загадати на падаючу зірку - якщо ви побачите таку - це до великої удачі.

Щоб правильно провести ритуал в дзеркальну дату, потрібно вибрати вірно час: 8 серпня о 20:08. Вважається, що о 8 годині і 8 хвилині вечора відбувається найсильніший викид позитивної енергії, схожий з новорічним переходом.

У Всесвіту можна просити про допомогу в цей час. Візьміть аркуш паперу, ручку і свічку. І як тільки ваш годинник покаже 20:08, напишіть на листку найзаповітніше бажання і потримайте листок над полум'ям свічки, але так, щоб він не загорівся.

Прочитайте в цей момент такі слова: "Удача прийди, страхи геть. Проходить день, настає ніч".

Далі листок потрібно скласти і заховати в таємному місці або покласти в гаманець. Він буде вашим щасливим талісманом.

Раніше ми писали, що астролог назвала небезпечні періоди серпня. Фахівець каже, що таке було хіба що в 1941-му.