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Зеркальная дата 07.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось

Вторник 07 июля 2020 обновлено 17:32
Зеркальная дата 07.07: как загадать желание, чтобы оно исполнилось
Когда и как правильно загадать желание 7 июля (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Во время зеркальных дат есть особое время и правила для того, чтобы желания обязательно исполнились

Вторник стал очередной зеркальной датой в 2020 году. 07.07 – это день, которые по мнению астрологов, может кардинально изменить жизнь человека и воплотить в реальность самые смелые желания.

В нумерологии семерка считается самым сильным числом. Как отмечают специалисты, в такие дни нужно быть особенно аккуратными. Если материальное начало возьмет верх над духовным развитием человека, то могут возникнуть очень серьезные проблемы. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Семерка – хранительница секретов человека и ее основная сфера влияния в духовной жизни. В дни зеркальных дат с семерками необходимо высказывать только искренние желания, которые несут благо и касаются духовного роста человека.

Когда загадывать желание

Чтобы желание обязательно осуществилось, его нужно усилить временем. Для этого можно использовать утро – в 07.07 или вечер – в 19.07. Желание нужно гадать точно по часам, и высказать его ровно за одну минуту до наступления назначенного времени. Можно использовать принцип визуализации и представить в картинках свои мечты.

Как правильно загадать желание

  • Говорите о желаемом в настоящем времени, словно все уже воплотилось в жизнь.
  • Назовите период, на протяжении которого мечта должна стать реальностью.
  • Желание нужно формулировать четко и понятно.
  • Необходимо верить в лучшее.
  • Визуализируйте мечту и детали, которые с ней связаны.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, у которых изменится жизнь в зеркальную дату.

А также рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 июля.

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