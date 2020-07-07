Дзеркальна дата 07.07: як загадати бажання, щоб воно виповнилося

Коли і як правильно загадати бажання 7 липня (Колаж РБК-Україна)

Під час дзеркальних дат є особливий час та правила, щоб бажання обов'язково виповнилося

Вівторок став черговою дзеркальною датою у 2020 році. 07.07 - це день, які на думку астрологів, може кардинально змінити життя людини та втілити в реальність найсміливіші бажання.

В нумерології сімка вважається найсильнішим числом. Як відзначають фахівці, в такі дні потрібно бути особливо акуратними. Якщо матеріальний початок візьме верх над духовним розвитком людини, то можуть виникнути дуже серйозні проблеми. Про це пише видання SlovoFraza.

Сімка - берегиня секретів людини і її основна сфера впливу в духовному житті. У дні дзеркальних дат з сімками необхідно висловлювати тільки щирі бажання, які несуть благо і стосуються духовного зростання людини.

Коли загадувати бажання

Щоб бажання обов'язково здійснилося, його потрібно підсилити часом. Для цього можна використовувати ранок - в 07.07 або вечір - в 19.07. Бажання потрібно гадати точно по годинах, і висловити його рівно за одну хвилину до настання призначеного часу. Можна використовувати принцип візуалізації та уявити в картинках свої мрії.

Як правильно загадати бажання

Говоріть про бажане в теперішньому часі, немов все вже втілилося в життя.

Назвіть період, протягом якого мрія повинна стати реальністю.

Бажання потрібно формулювати чітко і зрозуміло.

Необхідно вірити в краще.

Візуалізують мрію і деталі, які з нею пов'язані.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких зміниться життя в дзеркальну дату.

А також розповідали про те, що чекає все знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 липня.