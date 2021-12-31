Зеркальная дата 01.01: что делать нельзя и как правильно загадать желание

А также в такие дни можно загадывать желания – у них есть все шансы быстро исполниться.

Новый 2022 год начнется с зеркальной даты. Астрологи и эзотерики утверждают, что в такие дни энергетика намного сильнее и очень важно не испортить ее негативом или ссорами.

Как использовать зеркальную дату, какие есть запреты и как правильно загадывать желания – читайте в материале ниже.

Единица в нумерологии отвечает за начало, уверенность, контроль над своей судьбой.

А двойка – одна из самых мощных цифр, которая направлена на созидание, это цифра интуиции и рассвета.

Поэтому дата 01.01.2022 – станет очень сильным энергетическим днем.

Как привлечь удачу 01.01

Посвятите первый день года воплощению в жизнь новых дел, займитесь составлением планов на весь год вперед. Будьте уверены в своих действиях, решениях и словах.

Этот день удачно подходит для того, чтобы начать что-то новое и полностью отпустить что-то ненужное. Можно бросать вредные привычки.

В такой день можно сделать талисман собственными руками. Это может быть какой-то обычный предмет, который принес вам удачу.

Вам нужно держать его в руках и думать о чем-то позитивном, наделить этот предмет необходимой положительной энергетикой. Талисман потом нужно всегда носить с собой.

Также нужно загадать свое желание. Его можно написать на листке бумаги или записать в новом блокноте.

Распишите по пунктам все, что придется сделать ради достижения вашей цели. Когда будете формулировать желание, очень важно, чтобы вы представляли его в настоящем времени и искренне верили в его исполнение.

В дни зеркальной даты можно помириться с кем-то, с кем вы давно поругались. Также стоит попросить прощения у тех, кого вы обидели.

Еще этот день подходит для важных разговоров о личном. Если вы давно хотели сделать предложение или сообщить какую-то радостную новость – этот день будет очень удачным.

Что нельзя делать в зеркальные даты