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Зендая зачарувала образом у білосніжній сукні (фото, відео)

Зендая (фото: instagram.com/coverimages)
Автор: Юлія Любченко

Зендая останнім часом дуже часто відвідує світські заходи та демонструє дуже ніжні та цікаві образи.

Про крайній лук акторки розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінки прихильників Зендаї.

Зендая показала розкішний образ у білих тонах

Зендая любить виходити на публіку у дуже цікавих та ніжних образах, хоча за її ролями такого сказати не можна, адже всі ролі дівчини є досить ексцентричними та сміливими. 

Проте життя і кіно - це різні речі, і дуже часто актори зовсім не відповідають своєму амплуа насправді. Здається, така ж сама історія із Зендаєю, адже вона дуже витончена у житті, а її образи це підкреслюють. 

Так, наприклад, для крайнього світського заходу зірка "Дюни" та "Ейфорії", вибрала білосніжну сукню з відкритою спиною та оригінальною вишивкою. 

Зендая у білосніжній сукні (фото: instagram.com/stacioniroze)

Сукня також має звабливий розріз на нозі, а також комірець на шиї та ще й зав’язку. Це є цікавими деталями її образу. 

Варто сказати, що нещодавно Зендая змінила зачіску - дівчина пофарбувала волосся у світлий колір, який дуже їй пасує. 

Для свого лука артистка вирішила заплести косу та прикрасила її великим білосніжним бантом. Цей же ніжний стиль доповнюють червоні губи та легкий макіяж. А також аксесуари.

Зендая показала ніжний образ (фото: instagram.com/stacioniroze)

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зендаяМодні трендиАкторка