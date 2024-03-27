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Зендая приголомшила сяючим образом (фото)

Середа 27 березня 2024 22:27
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Зендая приголомшила сяючим образом (фото) Зендая (фото: instagram.com/zendaya)
Автор: Юлія Любченко

Зендая - молода й дуже популярна акторка, яка любить дивувати фоловерів своїми цікавими образами.

Про крайній лук акторки розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль People Style.

Зендая показала розкішний образ

Оскільки Зендая є дуже відомою акторкою Голлівуду, вона часто з’являється на різних світських заходах, тому й має змогу демонструвати цікаві та яскраві вбрання.

Глядачі звикли до ексцентричності акторки, адже її образи у серіалах та фільмах бувають дуже сміливими й навіть божевільними. А одяг в житті та у кіно дуже відрізняється.

Так, наприклад, Зендая зачарувала своїм новим образом - це сяюча сукня бірюзового кольору з цікавим вирізом на нозі. Також ця сукня має блискітки та цікавий візерунок. А ще сукня має виріз на грудях.

Зендая приголомшила сяючим образом (фото)Зендая приголомшила сяючим образом (фото)Зендая приголомшила сяючим образом (фото)

Зендая у чудовій сукні (фото: instagram.com/people_style)

Ця сукня демонструє ідеальну й тонку талію акторки. Також ця сукня дуже пасує Зендаї під її засмаглу шкіру.

Досить незвичною для юної акторки є і її зачіска, адже зазвичай вона залишає волосся розпущеним, а цього разу кінозірка зібрала свої локони у пучок.

Доповнила Зендая свій сяючий лук досить масивними сережками та цікавим, але спокійним макіяжем.

Тож, іноді дівчина вміє дивувати своїми луками та дійсно здатна приголомшити своїх фоловерів, як в житті, так і на фото.

Раніше ми розповідали, що Тімоті Шаламе і Зендая розкрили секрети романтичних сцен у другій частині "Дюни".

Також читайте, в чому феномен нашумілого фільму "Дюна 2".

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