Зендая приголомшила сяючим образом (фото)

Про крайній лук акторки розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль People Style.

Зендая показала розкішний образ

Оскільки Зендая є дуже відомою акторкою Голлівуду, вона часто з’являється на різних світських заходах, тому й має змогу демонструвати цікаві та яскраві вбрання.

Глядачі звикли до ексцентричності акторки, адже її образи у серіалах та фільмах бувають дуже сміливими й навіть божевільними. А одяг в житті та у кіно дуже відрізняється.

Так, наприклад, Зендая зачарувала своїм новим образом - це сяюча сукня бірюзового кольору з цікавим вирізом на нозі. Також ця сукня має блискітки та цікавий візерунок. А ще сукня має виріз на грудях.

Зендая у чудовій сукні (фото: instagram.com/people_style)

Ця сукня демонструє ідеальну й тонку талію акторки. Також ця сукня дуже пасує Зендаї під її засмаглу шкіру.

Досить незвичною для юної акторки є і її зачіска, адже зазвичай вона залишає волосся розпущеним, а цього разу кінозірка зібрала свої локони у пучок.

Доповнила Зендая свій сяючий лук досить масивними сережками та цікавим, але спокійним макіяжем.

Тож, іноді дівчина вміє дивувати своїми луками та дійсно здатна приголомшити своїх фоловерів, як в житті, так і на фото.