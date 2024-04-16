Зендая втілила знаменитий образ Сінді Кроуфорд з 1992 року (фото)
Зендая останнім часом приголомшує всі прем’єри та світські заходи своїми вбраннями, але крайній з них став особливим. Акторка втілила в життя сукню Сінді Кроуфорд 32-річної давнини.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило порівняти образи зіркових красунь та демонструє свої спостереження вам.
Зендая втілила знаменитий образ Сінді Кроуфорд
Зендая днями засвітилась у Мілані в сукні, яку колись носила Сінді Кроуфорд на подіумі. Звісно, цей образ пригорнув багато уваги, адже 32 роки тому Сінді збентежила весь світ своєю сукнею від Ralph Lauren.
Вона виглядала в стилі кантрі-клубу в яскравій білій сукні з вирізом, яка має комірець та відкриту спинку, обтислий ліф і коротку спідницю А-силуету з широкими складками, які наразі є дуже модними.
Непідвладний часу виріб з весняно-літньої колекції Ральфа Лорена 1992 року, Зендая поєднала свою вишукану та вінтажну сукню з класичними білими човниками з гострим носком.
Зендая втілила образ Сінді Кроуфорд (фото: Getty images)
В якості аксесуарів акторка підібрала кілька каблучок з діамантами, браслет з такими ж каменями й витончені сережки з діамантами від бренду Bulgari.
Також Зендая зробила ніжний макіяж у рожево-сірих відтінках. Вона нафарбувала рожеві губи та підвела вилиці рожевими рум’янами.
До речі, зачіска Зендаї також сильно нагадує ту, яку носила Кроуфорд у 1992 році на подіумі. Дівчина накрутила локони та вклала волосся на одну сторону.
Цілком образ юної акторки дійсно майже повністю нагадує той, що колись демонструвала Сінді, щоправда, вже у сучасній інтерпретації.
Сінді Кроуфорд у сікні Ralph Lauren в 1992 році (фото: Pinterest)
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