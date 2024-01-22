Землю накрила магнітна буря: у кого та коли погіршиться самопочуття

Коли магнітні бурі будуть у розпалі

Так, 22 і 23 січня очікується сильна магнітна буря - її потужність сягатиме 5 балів. Це остання магнітна буря в січні. Наступне підвищення сонячної активності очікується вже тільки в лютому 2024 року.

Більшість людей переносять магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров'я. Однак якщо ви в небезпечні дати відчуваєте себе погано - краще дотримуватися певних правил.

Симптоми при магнітних бурях

Метеозалежні люди можуть відчувати себе кепсько при магнітних бурях.

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман у голові

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Спад концентрації

Загальна слабкість

Підвищена стомлюваність

Підвищена тривожність

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

Як уберегти здоров'я

Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також: