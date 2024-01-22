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Землю накрыла магнитная буря: у кого и когда ухудшится самочувствие

Землю накрыла мощная магнитная буря (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Земля оказалась под влиянием сильных магнитных бурь из-за мощной вспышки на Солнце.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Когда магнитные бури будут в разгаре

Так, 22 и 23 января ожидается сильная магнитная буря - ее мощность будет достигать 5 баллов. Это последняя магнитная буря в январе. Следующее повышение солнечной активности ожидается только в феврале 2024 года.

Большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья. Однако если вы в опасные даты чувствуете себя плохо - лучше соблюдать определенные правила.

Симптомы при магнитных бурях

Метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо при магнитных бурях.

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Спад концентрации
  • Общая слабость
  • Повышенная утомляемость
  • Повышенная тревожность
  • Раздражительность
  • Обострение хронических заболеваний

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, позволяющие пройти дни магнитных бурь без труда. Прежде всего, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:

  • Следить за состоянием здоровья
  • Пить достаточно воды
  • Уменьшить психоэмоциональные и физические нагрузки
  • Ограничить алкоголь и сигареты
  • Принимать утром контрастный душ и производить зарядку
  • Днем гулять на свежем воздухе
  • Проветривать помещение
  • Пытаться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте, больше отдыхать
  • При необходимости - обращаться за помощью к медикам

 

 

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