Землю накрыла магнитная буря: у кого и когда ухудшится самочувствие

Земля оказалась под влиянием сильных магнитных бурь из-за мощной вспышки на Солнце.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Так, 22 и 23 января ожидается сильная магнитная буря - ее мощность будет достигать 5 баллов. Это последняя магнитная буря в январе. Следующее повышение солнечной активности ожидается только в феврале 2024 года.
Большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья. Однако если вы в опасные даты чувствуете себя плохо - лучше соблюдать определенные правила.
Метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо при магнитных бурях.
Медики дают общие рекомендации, позволяющие пройти дни магнитных бурь без труда. Прежде всего, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:
Раньше мы писали, что синоптик рассказал, когда в Украину придет весеннее тепло.
Также мы писали, что такое психология денег и как она влияет на нашу жизнь.