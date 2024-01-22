Землю накрила магнітна буря: у кого та коли погіршиться самопочуття
Земля опинилася під впливом сильних магнітних бур через потужний спалах на Сонці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteoagent.
Коли магнітні бурі будуть у розпалі
Так, 22 і 23 січня очікується сильна магнітна буря - її потужність сягатиме 5 балів. Це остання магнітна буря в січні. Наступне підвищення сонячної активності очікується вже тільки в лютому 2024 року.
Більшість людей переносять магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров'я. Однак якщо ви в небезпечні дати відчуваєте себе погано - краще дотримуватися певних правил.
Симптоми при магнітних бурях
Метеозалежні люди можуть відчувати себе кепсько при магнітних бурях.
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Туман у голові
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Спад концентрації
- Загальна слабкість
- Підвищена стомлюваність
- Підвищена тривожність
- Дратівливість
- Загострення хронічних захворювань
Як уберегти здоров'я
Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також:
- Слідкувати за станом здоров'я
- Пити достатньо води
- Зменшити психоемоційні та фізичні навантаження
- Обмежити алкоголь та цигарки
- Приймати вранці контрастний душ і робити зарядку
- Вдень гуляти на свіжому повітрі
- Провітрювати приміщення
- Намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами, вибирати режими, що щадять, у спорті, більше відпочивати
- При необхідності - звертатися за допомогою до медиків
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