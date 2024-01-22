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Землю накрила магнітна буря: у кого та коли погіршиться самопочуття

Понеділок 22 січня 2024 12:05
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Землю накрила магнітна буря: у кого та коли погіршиться самопочуття Землю накрила потужна магнітна буря (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Земля опинилася під впливом сильних магнітних бур через потужний спалах на Сонці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteoagent.

Коли магнітні бурі будуть у розпалі

Так, 22 і 23 січня очікується сильна магнітна буря - її потужність сягатиме 5 балів. Це остання магнітна буря в січні. Наступне підвищення сонячної активності очікується вже тільки в лютому 2024 року.

Більшість людей переносять магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров'я. Однак якщо ви в небезпечні дати відчуваєте себе погано - краще дотримуватися певних правил.

Симптоми при магнітних бурях

Метеозалежні люди можуть відчувати себе кепсько при магнітних бурях.

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Туман у голові
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Спад концентрації
  • Загальна слабкість
  • Підвищена стомлюваність
  • Підвищена тривожність
  • Дратівливість
  • Загострення хронічних захворювань

Як уберегти здоров'я

Медики дають загальні рекомендації, що дозволять пройти дні магнітних бур без труднощів. Насамперед потрібно повноцінно висипатися, повноцінно харчуватися та дотримуватись нормального режиму дня. А також:

  • Слідкувати за станом здоров'я
  • Пити достатньо води
  • Зменшити психоемоційні та фізичні навантаження
  • Обмежити алкоголь та цигарки
  • Приймати вранці контрастний душ і робити зарядку
  • Вдень гуляти на свіжому повітрі
  • Провітрювати приміщення
  • Намагатися не перенапружуватися, займатися спокійними справами, вибирати режими, що щадять, у спорті, більше відпочивати
  • При необхідності - звертатися за допомогою до медиків

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