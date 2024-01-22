Землю накрыла магнитная буря: у кого и когда ухудшится самочувствие

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Когда магнитные бури будут в разгаре

Так, 22 и 23 января ожидается сильная магнитная буря - ее мощность будет достигать 5 баллов. Это последняя магнитная буря в январе. Следующее повышение солнечной активности ожидается только в феврале 2024 года.

Большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья. Однако если вы в опасные даты чувствуете себя плохо - лучше соблюдать определенные правила.

Симптомы при магнитных бурях

Метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо при магнитных бурях.

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Сонливость днем

Бессонница ночью

Спад концентрации

Общая слабость

Повышенная утомляемость

Повышенная тревожность

Раздражительность

Обострение хронических заболеваний

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, позволяющие пройти дни магнитных бурь без труда. Прежде всего, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также: