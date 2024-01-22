Землю накрыла магнитная буря: у кого и когда ухудшится самочувствие
Земля оказалась под влиянием сильных магнитных бурь из-за мощной вспышки на Солнце.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Когда магнитные бури будут в разгаре
Так, 22 и 23 января ожидается сильная магнитная буря - ее мощность будет достигать 5 баллов. Это последняя магнитная буря в январе. Следующее повышение солнечной активности ожидается только в феврале 2024 года.
Большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья. Однако если вы в опасные даты чувствуете себя плохо - лучше соблюдать определенные правила.
Симптомы при магнитных бурях
Метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо при магнитных бурях.
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Спад концентрации
- Общая слабость
- Повышенная утомляемость
- Повышенная тревожность
- Раздражительность
- Обострение хронических заболеваний
Как уберечь здоровье
Медики дают общие рекомендации, позволяющие пройти дни магнитных бурь без труда. Прежде всего, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также:
- Следить за состоянием здоровья
- Пить достаточно воды
- Уменьшить психоэмоциональные и физические нагрузки
- Ограничить алкоголь и сигареты
- Принимать утром контрастный душ и производить зарядку
- Днем гулять на свежем воздухе
- Проветривать помещение
- Пытаться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами, выбирать щадящие режимы в спорте, больше отдыхать
- При необходимости - обращаться за помощью к медикам
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