Землю відвідували "чужі"? В Кувейті виявили лякаючу знахідку віком 7000 років

Древня знахідка з виглядом інопланетянина

Незвичайна глиняна голова, знайдена на археологічному майданчику Бахра 1, датується VI тисячоліттям до нашої ери. Статуетка має нахилені очі, плоский ніс і подовжений череп, що надає їй вигляду, схожого на сучасні уявлення про інопланетян.

Такі стилістичні особливості були поширені в культурі Убейд, що походила з Месопотамії. Незважаючи на свій вигляд, артефакт має значну історичну цінність, адже демонструє художні традиції того часу.

Знахідка стала повною несподіванкою для команди археологів, оскільки раніше нічого подібного не знаходили в регіоні Аравійської затоки. Її унікальність додає нових можливостей для вивчення культури Убайд.

Статуетка нагадує істоту з кіно про прибульців (фото: Adam Oleksiak/CAŚ UW)

Поселення Бахра 1

Бахра 1 є одним із найстаріших поселень Аравійського півострова, де мешкали люди з 5500 до 4900 року до н.е. Це місце слугувало своєрідним перехрестям для культурного обміну між місцевими неолітичними суспільствами та культурою Убейд з Месопотамії.

Культура Убейд відома своїми унікальними виробами з кераміки та характерними статуетками. Нововідкрита фігурка підтверджує, що мешканці Бахри активно переймали мистецькі традиції своїх сусідів.

Подібна взаємодія допомогла сформувати унікальну культурну спадщину регіону. Бахра 1 і сьогодні залишається важливим джерелом для дослідження ранньої історії людства.

Матеріали та мистецтво культури Убейд

Однією з найцікавіших деталей є те, що статуетка виготовлена з месопотамської глини, а не з місцевої кераміки, відомої як "грубий червоний посуд" (Coarse Red Ware). Це свідчить про те, що культура Убейд активно переносила свої традиції в регіон, імпортуючи матеріали та знання.

Мистецтво цієї культури включало не лише створення декоративних статуеток, але й виробництво унікальної кераміки. Фігурка є ще одним доказом того, наскільки тісно взаємодіяли різні народи в древні часи. Її тонке виконання свідчить про високий рівень майстерності тогочасних ремісників.

Статуетки культури Убейд за думкою вчених нагадують рептилій (фото: Вікіпедія)

Роль статуеток у культурі Убейд

Статуетки, подібні до знайденої, мали символічне значення в культурі Убейд. Їх створення могло бути пов’язане з релігійними обрядами, поклонінням богам або демонстрацією соціального статусу.

Характерна стилізація обличчя, зокрема нахилені очі та подовжений череп, могла відображати міфічних істот або ідеалізовані образи. Відкриття подібної статуетки в Бахрі 1 додає новий вимір до розуміння духовного життя стародавніх суспільств. Ці фігурки могли бути також символом зв’язку між різними поселеннями.

Значення знахідки для історії регіону

Археологи вважають, що ця статуетка відкриває нову сторінку в історії Кувейту та всього регіону Аравійської затоки. Це відкриття дозволяє краще зрозуміти, як древні суспільства впливали одне на одне, обмінюючись технологіями, мистецтвом і віруваннями.

Вчені продовжують досліджувати цей унікальний артефакт, сподіваючись знайти відповіді на численні запитання про життя та культуру людей VI тисячоліття до нашої ери. Знахідка стала ключем до розкриття ще нерозгаданих таємниць древньої історії.