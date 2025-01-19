Землю посещали "чужие"? В Кувейте обнаружили пугающую находку возрастом 7000 лет

Древняя находка с видом инопланетянина

Необычная глиняная голова, найденная на археологической площадке Бахра 1, датируется VI тысячелетием до нашей эры. Статуэтка имеет наклоненные глаза, плоский нос и удлиненный череп, что придает ей вид, похожий на современные представления об инопланетянах.

Такие стилистические особенности были распространены в культуре Убейд, происходившей из Месопотамии. Несмотря на свой вид, артефакт имеет значительную историческую ценность, ведь демонстрирует художественные традиции того времени.

Находка стала полной неожиданностью для команды археологов, поскольку ранее ничего подобного не находили в регионе Аравийского залива. Ее уникальность добавляет новых возможностей для изучения культуры Убайд.

Статуэтка напоминает существо из кино о пришельцах (фото: Adam Oleksiak/CAŚ UW)

Поселение Бахра 1

Бахра 1 является одним из старейших поселений Аравийского полуострова, где жили люди с 5500 до 4900 года до н.э. Это место служило своеобразным перекрестком для культурного обмена между местными неолитическими обществами и культурой Убейд из Месопотамии.

Культура Убейд известна своими уникальными изделиями из керамики и характерными статуэтками. Новооткрытая фигурка подтверждает, что жители Бахры активно перенимали художественные традиции своих соседей.

Подобное взаимодействие помогло сформировать уникальное культурное наследие региона. Бахра 1 и сегодня остается важным источником для исследования ранней истории человечества.

Материалы и искусство культуры Убейд

Одной из самых интересных деталей является то, что статуэтка изготовлена из месопотамской глины, а не из местной керамики, известной как "грубая красная посуда" (Coarse Red Ware). Это свидетельствует о том, что культура Убейд активно переносила свои традиции в регион, импортируя материалы и знания.

Искусство этой культуры включало не только создание декоративных статуэток, но и производство уникальной керамики. Фигурка является еще одним доказательством того, насколько тесно взаимодействовали разные народы в древние времена. Ее тонкое исполнение свидетельствует о высоком уровне мастерства тогдашних ремесленников.

Статуэтки культуры Убейд по мнению ученых напоминают рептилий (фото: Википедия)

Роль статуэток в культуре Убейд

Статуэтки, подобные найденной, имели символическое значение в культуре Убейд. Их создание могло быть связано с религиозными обрядами, поклонением богам или демонстрацией социального статуса.

Характерная стилизация лица, в частности наклоненные глаза и удлиненный череп, могла отражать мифических существ или идеализированные образы. Открытие подобной статуэтки в Бахри 1 добавляет новое измерение к пониманию духовной жизни древних обществ. Эти фигурки могли быть также символом связи между различными поселениями.

Значение находки для истории региона

Археологи считают, что эта статуэтка открывает новую страницу в истории Кувейта и всего региона Аравийского залива. Это открытие позволяет лучше понять, как древние общества влияли друг на друга, обмениваясь технологиями, искусством и верованиями.

Ученые продолжают исследовать этот уникальный артефакт, надеясь найти ответы на многочисленные вопросы о жизни и культуре людей VI тысячелетия до нашей эры. Находка стала ключом к раскрытию еще неразгаданных тайн древней истории.