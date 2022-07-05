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Землю с сегодняшнего дня накроет мощная магнитная буря: сколько продлится

Магнитные бури в июле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

С сегодняшнего дня Землю накроет мощнейшая магнитная буря, которая продлится трое суток.

Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Согласно прогнозу, начало роста солнечной активности приходится на вечер 5 июля и будет достигать уровня 3 балла.

К тому же в среду, 6 июля, на утро и день ожидается пик солнечной активности, достигающий 5 баллов. К вечеру он пойдет на незначительный спад - до 4 баллов.

В четверг, 7 июля, солнечная активность уже будет слабее, чем в предыдущий день - 3 балла. Уже 8 июля геомагнитное состояние постепенно снизится до нормы.

Отметим, что геомагнитное поле будет еще нестабильным 14-17 и 22-25 июля, магнитосфера Земли будет возбуждена 6-7, 15-16 и 22-23 июля.

Стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным, поэтому может измениться.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. В такие дни могут наблюдаться следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • сильная усталость;
  • боль в спине;
  • бессонница.

Ранее мы сообщали, когда Землю в июле накроют магнитные бури.

Также врачи называли худшие привычки, которые разрушают иммунитет человека.

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