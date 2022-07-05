Землю с сегодняшнего дня накроет мощная магнитная буря: сколько продлится

Согласно прогнозу, начало роста солнечной активности приходится на вечер 5 июля и будет достигать уровня 3 балла.

К тому же в среду, 6 июля, на утро и день ожидается пик солнечной активности, достигающий 5 баллов. К вечеру он пойдет на незначительный спад - до 4 баллов.

В четверг, 7 июля, солнечная активность уже будет слабее, чем в предыдущий день - 3 балла. Уже 8 июля геомагнитное состояние постепенно снизится до нормы.

Отметим, что геомагнитное поле будет еще нестабильным 14-17 и 22-25 июля, магнитосфера Земли будет возбуждена 6-7, 15-16 и 22-23 июля.

Стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным, поэтому может измениться.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. В такие дни могут наблюдаться следующие симптомы: