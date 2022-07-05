Землю с сегодняшнего дня накроет мощная магнитная буря: сколько продлится

С сегодняшнего дня Землю накроет мощнейшая магнитная буря, которая продлится трое суток.
Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.
Согласно прогнозу, начало роста солнечной активности приходится на вечер 5 июля и будет достигать уровня 3 балла.
К тому же в среду, 6 июля, на утро и день ожидается пик солнечной активности, достигающий 5 баллов. К вечеру он пойдет на незначительный спад - до 4 баллов.
В четверг, 7 июля, солнечная активность уже будет слабее, чем в предыдущий день - 3 балла. Уже 8 июля геомагнитное состояние постепенно снизится до нормы.
Отметим, что геомагнитное поле будет еще нестабильным 14-17 и 22-25 июля, магнитосфера Земли будет возбуждена 6-7, 15-16 и 22-23 июля.
Стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным, поэтому может измениться.
Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. В такие дни могут наблюдаться следующие симптомы:
Ранее мы сообщали, когда Землю в июле накроют магнитные бури.
Также врачи называли худшие привычки, которые разрушают иммунитет человека.