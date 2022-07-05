Землю від сьогодні накриє потужна магнітна буря: скільки триватиме

Відповідно до прогнозу, початок зростання сонячної активності припадає на вечір 5 липня і досягатиме рівня 3 бали.

До того ж в середу, 6 липня, на ранок та день очікується пік сонячної активності, що сягає 5 балів. Надвечір він піде на незначний спад - до 4 балів.

У четвер, 7 липня, сонячна активність вже буде слабшою, ніж попереднього дня - 3 бали. Вже 8 липня геомагнітний стан поступово знизиться до норми.

Зазначимо, що геомагнітне поле буде ще нестабільним 14-17 та 22-25 липня, магнітосфера Землі буде збудженою 6-7, 15-16 та 22-23 липня.

Варто зазначити, що прогноз на такий тривалий термін може бути не точним, тому може змінитися.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Зазвичай магнітні бурі впливають на метеозалежних, літніх людей і вагітних жінок. У такі дні можуть спостерігатися такі симптоми: